04 сентября 2023, 01:54

Дагестан занял первое место в рейтинге доступности жилищно-коммунальных услуг

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Меньше всего денег на услуги ЖКХ и топливо тратят жители Дагестана, который занял первое место в рейтинге. Больше всего вынуждены платить за коммунальные услуги ростовчане.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 2021 год меньше всего денег из семейного бюджета на коммунальные услуги тратят жители Дагестана, больше всего среди регионов юга России - ростовчане.

Рейтинг регионов России за 2022 год по деньгам, которые жители тратят на услуги ЖКХ и топливо, опубликовало сегодня, 4 сентября РИА "Новости". За основу взяты данные Росстата.

Меньше всего денег из семейного бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг тратят жители Дагестана - 6,2% из всей суммы потребительских расходов. На пятом месте рейтинга расположилась Ингушетия (7,2%), на седьмом - Калмыкия (7,4%), на восьмом - Северная Осетия (7,6%).

Адыгея оказалась на 15 месте (8,7%), Краснодарский край - на 18 месте (8,9%), Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Чечня поделили 24, 25 и 26 места с одинаковым результатом в 9,2%. Волгоградская область расположилась на 28 месте (9,3%), Ставропольский край - на 38 месте (9,7%), Ростовская область - на 61 месте (10,9%).

На последнем месте рейтинга - Магаданская область, где 13,7% расходов жителей приходится на услуги ЖКХ и топливо.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Почему люди бегут с Кавказа?", "18 парламентариев в СКФО указали доходы ниже прожиточного минимума", "Заявление властей о размере средней зарплаты вызвало недоумение жителей Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 сентября 2023, 00:55

03 сентября 2023, 23:56

03 сентября 2023, 22:56

  • В Степанакерте вводятся талоны на хлеб

    Продажа хлеба в Степанакерте будет осуществляться по талонам с 5 сентября, с 4 сентября начнется процесс их выдачи. На человека в день положено около 200 граммов хлеба.

03 сентября 2023, 21:57

03 сентября 2023, 20:59

  • Память о теракте в Беслане объединила жителей Северной Осетии

    В Северной Осетии завершились траурные мероприятия, приуроченные к 19-ой годовщине теракта в Беслане. Приходившие к школе №1 в Беслане люди ставили свечи, несли цветы в память о погибших, приносили бутылки с водой, открывали их и оставляли в спортзале. Многие в эти дни приходили в школу семьями и приводили с собой детей, рассказывали им о том, что произошло, передает корреспондент "Кавказского узла".

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи