Дагестан занял первое место в рейтинге доступности жилищно-коммунальных услуг

04 сентября 2023, 01:54

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Меньше всего денег на услуги ЖКХ и топливо тратят жители Дагестана, который занял первое место в рейтинге. Больше всего вынуждены платить за коммунальные услуги ростовчане.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 2021 год меньше всего денег из семейного бюджета на коммунальные услуги тратят жители Дагестана, больше всего среди регионов юга России - ростовчане.

Рейтинг регионов России за 2022 год по деньгам, которые жители тратят на услуги ЖКХ и топливо, опубликовало сегодня, 4 сентября РИА "Новости". За основу взяты данные Росстата.

Меньше всего денег из семейного бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг тратят жители Дагестана - 6,2% из всей суммы потребительских расходов. На пятом месте рейтинга расположилась Ингушетия (7,2%), на седьмом - Калмыкия (7,4%), на восьмом - Северная Осетия (7,6%).

Адыгея оказалась на 15 месте (8,7%), Краснодарский край - на 18 месте (8,9%), Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и Чечня поделили 24, 25 и 26 места с одинаковым результатом в 9,2%. Волгоградская область расположилась на 28 месте (9,3%), Ставропольский край - на 38 месте (9,7%), Ростовская область - на 61 месте (10,9%).

На последнем месте рейтинга - Магаданская область, где 13,7% расходов жителей приходится на услуги ЖКХ и топливо.

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