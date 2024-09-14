Обнародованы дела жителя Кабардино-Балкарии о заведомо ложном доносе

14 сентября 2024, 20:52

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Дело было заведено спустя более двух лет после экспертизы документа, свою причастность к которому Шетов отрицает.

Как писал "Кавказский узел", силовики похитили Аскера Шетова и нанесли ему ранения, после чего сфальсифицировали против него дело, заявил житель Кабардино-Балкарии. Верховный суд республики признал Шетова невиновным, однако действия силовиков остаются безнаказанными - с 2019 года заявление жителя Кабардино-Балкарии остается фактически без движения, оно находится на рассмотрении в главном управлении Генпрокуратуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.

По версии обвинения, Шетов в ходе допроса в здании следственного отдела управления Следкома России по Кабардино-Балкарии, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, оговорил эксперта, проводившего судебно-почерковедческую экспертизу, следует из приговора Верховного суда Кабардино-Балкарии (имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В частности, он сообщил следователю, что эксперт, проводивший судебно-почерковедческую экспертизу по написанной им явке с повинной, а также по его объяснениям, данным сотрудникам полиции, подделал заключение, указав в нем, что подписи в этих документах выполнены, «вероятно», самим Шетовым. Однако, по утверждению Шетова, он не писал явку с повинной, и образцов почерка у него не отбирали.

В отношении эксперта проводилась проверка, по результатам которой было отказано в возбуждении уголовного дела за отсутствием в его действиях состава преступления. Шетова обвинили в заведомо ложном доносе и привлекли к уголовной ответственности.

В суде первой инстанции Шетов отказался признать себя виновным, просил оправдать его. Он сказал, что в ходе расследования требовал назначить повторную комиссионную почерковедческую экспертизу за пределами КБР, однако ему отказали. Чегемский суд признал Шетова в заведомо ложном доносе и назначил ему наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

Приговор он обжаловал в Верховном суде Кабардино-Балкарии, где в ходе рассмотрения дела продолжал утверждать, что явку с повинной он не писал и не подписывал, вину не признает.

Кроме того, Шетов утверждал, что не говорил, что результаты почерковедческой экспертизы "подделаны экспертом Локьяевым", а лишь высказался, что не доверяет этому заключению». А кроме того Шетов, по его утверждению, не обращался в правоохранительные органы и не сообщал им, что эксперт дал ложное заключение

Силовики обратили на Шетова внимание в 2019 году. Тогда в МВД по КБР обратился местный житель по фамилии Карданов с заявлением о вымогательстве у него 300 тысяч рублей. Якобы его пытались шантажировать, что заявят в правоохранительным органам, что тот уклоняется от уплаты налогов.

По подозрению в вымогательстве был задержан Шетов. По показаниям свидетелей, сотрудников полиции, тот якобы признался в вымогательстве, выразил готовность написать явку с повинной. Был составлен протокол явки с повинной Шетова, получено признательное объяснение.

Сам же Шетов показал в суде, что в 2019 году сотрудники полиции его задержали и отвезли в Нальчик, хотя никакого преступления не совершал. Показав ему заявление Карданова [о вымогательстве], сотрудники полиции сказали, что если он подпишет явку с повинной, получит только условное наказание, а если не подпишет - сядет в тюрьму. Он отказался и потребовал адвоката, которого ему на тот момент не предоставили.

Спустя более двух лет после этой истории, в 2022 году, Шетова снова вызвали в следственные органы. Предупредив его об уголовной ответственности за заведомо ложный донос (статья 306 Уголовного кодекса России), следователь, напомнил ему, что в 2019 году он заявил, что явка с повинной и объяснения, отобранные у него оперуполномоченным и следователем, ему не принадлежат, задал ему наводящий вопрос - какие у него имеются основания полагать, что эксперт вынес "заведомо ложное заключение"? Шетов в ответ заявил, что заключение экспертизы не соответствуют действительности, ибо рукописный текст он не составлял, и явку с повинной не написал. Следователь решил, что сказанное Шетовым образует состав преступления.

Эксперт Т. Локьяев, признанный потерпевшим, в суде пояснил, что действительно Шетов не обращался в органы с заявлением о привлечении его, как эксперта, к уголовной ответственности за заведомо ложное заключение. Его вызвал следователь и сообщил, что Шетов оспаривает сделанные им выводы. Он сам также никуда не обращался с заявлением о привлечении Шетова к уголовной ответственности.

Верховный суд пришел к выводу, что в деле нет достоверных и достаточных доказательств виновности Шетова и отменил приговор, оправдав подсудимого и признав за ним правл на реабилитацию.

Приговор обжалован в кассационной инстанции. На сайте суда указано, что приговор обжаловал эксперт Локьяев, заседание назначено на 30 августа.

"Кавказский узел" сообщал о резонансных делах, в которых жители Кабардино-Балкарии заявляли о пытках и фальсификации дел.

Так, активист из Нальчика Аслан Иритов, у которого ампутированы кисти обеих рук, получивший условный срок по делу о нападении на силовика, подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу в надежде добиться привлечения к ответственности силовиков. ЕСПЧ обязал власти России выплатить ему компенсацию в размере 26 тысяч евро, признав его потерпевшим по делу о пытках силовиками. Согласно первоначальной версии следствия, Аслан Иритов, у которого ампутированы кисти обеих рук, схватил ими за горло сотрудника СОБР и душил его, "сдавливая пальцы рук". По словам защитника Иритова, такая формулировка изначально была во всех материалах уголовного дела, однако ее исправили после того, как очевидная нелепость привлекла внимание журналистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Иритова: ни земли, ни воли".

ЕСПЧ также удовлетворил жалобу еще одного нальчанина, Тимура Жамбекова, к которому также силовики применили физическое насилие в полиции. Следователи почти два десятка раз за четыре года отказались расследовать заявление о пытках жителя Нальчика Тимура Жамбекова, осужденного, как и его брат Рустам Кучменов, по обвинению в кражах, сообщили в июне 2021 года правозащитники.

Житель Нальчика Рустам Кучменов в декабре 2017 года обратился к правозащитникам с жалобой на пытки после задержания. Он опознал пять силовиков, но ни один из них не был отстранен от должности. 26 июля 2020 года уголовное дело о пытках Кучменова было прекращено в шестой раз. Чегемский суд в ноябре 2019 года осудил Кучменова на шесть лет лишения свободы по обвинению в кражах. По версии следствия, Рустам Кучменов вместе с сообщниками совершал бытовые кражи. Своей вины мужчина не признал. Он рассказал, что силовики выбивали у него признание в краже, пытая током. Здоровье Кучменова существенно ухудшилось после избиения, сообщил адвокат.

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