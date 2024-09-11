Житель Кабардино-Балкарии потребовал наказать силовиков за похищение и пытки

11 сентября 2024, 13:37

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Силовики похитили Аскера Шетова и нанесли ему ранения, после чего сфальсифицировали против него дело, заявил житель Кабардино-Балкарии. Верховный суд республики признал Шетова невиновным, однако действия силовиков остаются безнаказанными.

Внимание силовиков Аскер Шетов привлек в 2019 году, они обманом доставили его в райотдел, объяснив, что он подозревается в ДТП, сообщил источник 1 .

После этого на Шетова напали несколько человек, они надели ему на голову мешок и, угрожая ножом, увезли в неизвестном направлении. Свидетелями произошедшего стали сторож, сотрудники скорой и члены его семьи. Шетов был избит, получил четыре ножевых ранения. Похитители назвали это расплатой, заявив жителю Кабардино-Балкарии, что он лезет «не в свое дело».

Шетов смог сбежать от похитителей, в тот же день обратился в райотдел, начальник которого пообещал найти и строго наказать похитителей. Однако офицер уговорил Шетова не писать заявление о похищении, предложив указать, что раны он получил при случайном падении. Свидетели опрошены не были.

Следователь требовал от жителя Кабардино-Балкарии "успокоиться", а в противном случае пообещал найти причину и основания, чтобы сам Шетов стал обвиняемым по уголовному делу. Из слов следователя Шетову стало понятно, что он защищает своих сотрудников.

Угрозы следователя воплотились в жизнь, против Шетова было возбуждено дело о заведомо ложном доносе. Чегемский районный суд признал его виновным, назначив минимальный штраф - 30 тысяч рублей.

Свою невиновность ему удалось доказать в но Верховном суде Кабардино-Балкарии, где приговор был отменен, а сам Аскер Шетов – оправдан.

В деле отсутствует совокупность достоверных и достаточных доказательств, свидетельствующих о виновности Шетова в совершении инкриминируемого ему преступления, суд апелляционной инстанции считает необходимым отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный приговор в отношении Шетова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, говорится в решении, опубликованном 26 июня на сайте суда. Суд признал за ним право на реабилитацию за незаконное уголовное преследование.

При этом с 2019 года заявление жителя Кабардино-Балкарии остается фактически без движения. В настоящий момент оно находится на рассмотрении в главном управлении Генпрокуратуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.

"Кавказский узел" сообщал о резонансных делах, в которых жители Кабардино-Балкарии заявляли о пытках и фальсификации дел.

Так, активист из Нальчика Аслан Иритов, у которого ампутированы кисти обеих рук, получивший условный срок по делу о нападении на силовика, подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу в надежде добиться привлечения к ответственности силовиков. ЕСПЧ обязал власти России выплатить ему компенсацию в размере 26 тысяч евро, признав его потерпевшим по делу о пытках силовиками. Согласно первоначальной версии следствия, Аслан Иритов, у которого ампутированы кисти обеих рук, схватил ими за горло сотрудника СОБР и душил его, "сдавливая пальцы рук". По словам защитника Иритова, такая формулировка изначально была во всех материалах уголовного дела, однако ее исправили после того, как очевидная нелепость привлекла внимание журналистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Иритова: ни земли, ни воли".

ЕСПЧ также удовлетворил жалобу еще одного нальчанина, Тимура Жамбекова, к которому также силовики применили физическое насилие в полиции. Следователи почти два десятка раз за четыре года отказались расследовать заявление о пытках жителя Нальчика Тимура Жамбекова, осужденного, как и его брат Рустам Кучменов, по обвинению в кражах, сообщили в июне 2021 года правозащитники.

Житель Нальчика Рустам Кучменов в декабре 2017 года обратился к правозащитникам с жалобой на пытки после задержания. Он опознал пять силовиков, но ни один из них не был отстранен от должности. 26 июля 2020 года уголовное дело о пытках Кучменова было прекращено в шестой раз. Чегемский суд в ноябре 2019 года осудил Кучменова на шесть лет лишения свободы по обвинению в кражах. По версии следствия, Рустам Кучменов вместе с сообщниками совершал бытовые кражи. Своей вины мужчина не признал. Он рассказал, что силовики выбивали у него признание в краже, пытая током. Здоровье Кучменова существенно ухудшилось после избиения, сообщил адвокат.

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