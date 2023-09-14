Аслан Иритов добился решения ЕСПЧ о компенсации за преследование силовиками

14 сентября 2023, 12:55

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Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить компенсацию в размере 26 тысяч евро нальчанину Аслану Иритову, признав его потерпевшим по делу о пытках силовиками.

Как сообщал "Кавказский узел", активист из Нальчика Аслан Иритов, получивший условный срок по делу о нападении на силовика, подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу в надежде добиться привлечения к ответственности силовиков.

ЕСПЧ признал пострадавшим нальчанина Аслана Иритова, который ранее получил условный срок по делу о нападении на силовика. Суд признал, что в отношении Иритова имели место пытки и их неэффективное расследование, незаконное лишение свободы в виде внепроцессуального задержания, пока от него силовики получали необходимые им показания, сообщается в пресс-релизе, поступившем сегодня в "Кавказский узел".

Аслану Иритову присуждена компенсация в размере 26 тысяч евро, постановил суд.

Напомним, согласно первоначальной версии следствия, Аслан Иритов, у которого ампутированы кисти обеих рук, схватил ими за горло сотрудника СОБР и душил его, "сдавливая пальцы рук". По словам защитника Иритова, такая формулировка изначально была во всех материалах уголовного дела, однако ее исправили после того, как очевидная нелепость привлекла внимание журналистов, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Иритова: ни земли, ни воли".

"Кавказский узел" также писал, что 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня.

Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения – исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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