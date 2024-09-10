Суд смягчил наказание бывшему вице-мэру Ставрополя

10 сентября 2024, 11:46

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Суд заменил на принудительные работы остаток срока наказания бывшему вице-мэру Ставрополя Андрею Уткину, приговоренному в 2022 году к 12 годам заключения за жестокое убийство двух человек, которых он заподозрил в покушении на него.

Как информировал "Кавказский узел", 27 октября 2022 года стало известно, что суд приговорил к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего вице-мэра Ставрополя Андрея Уткина, признав его виновным в организации двойного убийства.

Андрей Уткин подал в суд ходатайство о замене неотбытой части наказания на принудительные работы. Уткина поддержало руководство колони, направившее в суд положительную характеристику на него. Кочубеевский районный суд в июле текущего года удовлетворил ходатайство Уткина. Остаток срока наказания – 4 года 1 месяц 14 дней – суд заменил на принудительные работы с удержанием 10% заработка в доход государства, передал 9 сентября "Коммерсант".

С решением суда не согласилась прокуратура и опротестовала его в краевом суде. Однако Ставропольский краевой суд оставил решение суда первой инстанции в силе.

Напомним, по версии следствия, в декабре 2004 года Андрей Уткин спланировал убийство двоих мужчин, которых считал причастными к произошедшему двумя месяцами ранее покушению на него. В начале 2005 года он договорился с высокопоставленным силовиком, что сотрудники правоохранительных органов доставят этих людей на территорию пивоваренного завода в Пятигорске.

После того, как это люди были доставлены на территорию завода, исполнители убийства подвергли одного из них жестоким пыткам, требуя сознаться в причастности к покушению на Уткина. Следствие считает, что человека, привязав к металлическому столу за руки и ноги, пытали паяльной лампой и снимали процесс на видеокамеру. Когда он признался, нанесли ему четыре удара ножом и вбили в ухо отвертку.

Второму человеку, по версии следствия, нанесли семь ударов ножом. Исполнители преступления были осуждены.

Следствие также считает, что целью организаторов покушения на Уткина было имущество, принадлежавшее одной из его фирм. Уткин остался жив, так как взрывное устройство, установленное возле его дома, сработало позже, чем планировалось.

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