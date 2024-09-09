Специалисты объяснили отсутствие жалоб на нарушения на выборах в Волгоградской области

09 сентября 2024, 16:56

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Некоторые избирательные участки в Волгоградской области работали без наблюдателей, а на других наблюдатели были заинтересованы в том, чтобы скрыть нарушения, объяснили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты отсутствие сообщений о нарушениях.

Как писал "Кавказский узел", на выборах губернатора Волгоградской области действующий глава региона Андрей Бочаров набрал 79,68 процента голосов, сообщил ЦИК после обработки 98,01% протоколов.

С 6 по 8 сентября в России проходили выборы различного уровня, в том числе выборы глав регионов, депутатов заксобраний и муниципальных депутатов и чиновников. Федеральный центр не заинтересован в смене губернаторов в регионах юга России, предпочитая уже проверенные кадры, заявили перед выборами опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Выборы губернатора и депутатов думы Волгоградской области были "одними из самых грязных" в России, заявил корреспонденту "Кавказского узла" Роман Удот - независимый электоральный эксперт, ранее занимавший должность сопредседателя движения "Голос"*. Он пояснил, что сформировал свое мнение на основе мониторинга выборов в стране.

"Волгоградская область (областная избирательная система. – Прим. корреспондента "Кавказского узла") проявила себя самым безобразным образом. Явка тут бессовестно сфальсифицирована... Особо отличились Среднеахтубинский муниципальный район и Красноармейский район областного центра. Также отмечу Нехаевский район и Михайловский (округ). Видимо, там не получается людей на участки загонять. Этот админресурс энергозатратен сам по себе: нужно этим людям что-то обещать, как-то их поощрять. Обошлись просто - все "нарисовали". И явку в 50% (в районах), и результаты", - сказал Удот.

Он отметил, что обычно явка избирателей на выборах губернатора не превышает 40%, но в Волгоградской области она составила 61,73%. Роман Удот назвал такой показатель нереальным. "Как такое могло случиться в ходе безальтернативных выборов? Думаю, просто хотят выслужиться. Или была четкая команда по обеспечению явки. При этом соседняя Астраханская область лучше выглядит. Реалистичнее. Явка похожа на правду (явка составила 42%)", - сказал Роман Удот.

Он отметил, что традиции фальсификаций, сложившиеся в регионах России, "как правило, сохраняются": если использовали "карусели", так и будут их использовать. Но, по мнению эксперта, на этих выборах, когда на участках не было независимых наблюдателей, "ресурсы и энергозатратные технологии фальсификаций" вряд ли использовали, поэтому и не было с мест заявлений о нарушениях в Волгоградской области. "Просто нарисовали результаты. Даже заморачиваться не стали", - подытожил свою оценку выборов в Волгоградской области Роман Удот.

По данным на 16.45 мск 9 сентября, на сайте "Карта нарушений на выборах" не опубликовано ни одного сообщения о нарушениях на выборах в Волгоградской области.

На многих УИКах наблюдателей совсем не видел. Те же, с кем удалось переброситься парой слов, от оценок и разговоров о нарушениях вообще уходили

Журналист Вячеслав Лемкус на местном уровне отслеживал электоральную ситуацию. Он не смог получить аккредитацию в областном избиркоме, поэтому не имел возможности полноценно наблюдать за выборами и общаться с наблюдателями. "Прошел по избирательным участкам Волгограда, побывал в Краснослободске. Везде тишина и покой. На многих УИКах наблюдателей совсем не видел. Те же, с кем удалось переброситься парой слов, от оценок и разговоров о нарушениях вообще уходили. Видно, что люди поставлены "правильные", те, от кого члены УИКов не ожидают гражданской активности. Работают за какой-то интерес. Какой интерес — могу только догадываться. Понятно, почему не фиксировались нарушения в области", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, результаты выборов в Волгоградской области "были предрешены", а оппонентов вновь избранному губернатору "не было ни видно, ни слышно", кроме кандидата от КПРФ Олега Дмитриева.

"Это были люди, которых назначали в конкуренты действующему губернатору. Понятно, что подобрали для этой роли самых безликих и неконкурентоспособных. Вот и результат. Такой же предсказуемый результат и на выборах других уровней (в областную думу и в органы местного самоуправления). Кого власти хотели видеть на этих постах, те и прошли. Особо ретивых просто не допустили к выборам", - сказал Вячеслав Лемкус.

Глава станицы Трехостровская Светлана Суркова не была допущена к выборам на эту должность. ТИК по Иловлинскому району и районный суд заявили о нарушении ею норм избирательного права. В защиту главы поселения выступили местные жители, обратившиеся к руководству страны и области за помощью. 12 августа Светлана Суркова подала апелляционную жалобу в областной суд, попросив признать решение районного суда необоснованным и отменить его, однако суд оставил решение в силе. Решение суда возмутило жителей станицы.

По мнению Лемкуса, в регионе не осталось ни одного независимого наблюдателя, так как многие активисты покинули Россию либо прекратили свою правозащитную и электоральную деятельность. В назначении "покладистых" наблюдателей эксперт и видит использование в регионе административного ресурса. Он не заметил явных признаков "сгона бюджетников на избирательные участки" и считает, что власти не стали тратить силы на привлечение бюджетников, так как были уверены в результатах выборов.

"В Волгоградской области, как и по всей России, электоральное поле вычищено. Говорить о демократическом процессе вообще и о законности и справедливости выборов, в частности, бессмысленно", - констатировал Вячеслав Лемкус.

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