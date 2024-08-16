Волгоградский суд подтвердил отстранение главы станицы Трехостровской от участия в выборах

16 августа 2024, 16:18

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Суд в Волгограде не удовлетворил исковые требования главы Трехостровского сельского поселения Светланы Сурковой, которая обжаловала отказ допустить ее к участию в выборах. Суркова намерена отстаивать свои права в суде кассационной инстанции. Решение суда возмутило жителей станицы.

Как писал "Кавказский узел", глава станицы Трехостровская Волгоградской области Светлана Суркова не допущена к выборам на эту должность. ТИК по Иловлинскому району (31 июля) и районный суд (9 августа) заявили о нарушении ею норм избирательного права. Суркова назвала это решение незаконным. В защиту главы поселения выступили местные жители, обратившиеся к руководству страны и области за помощью. 12 августа Светлана Суркова подала апелляционную жалобу в областной суд, попросив признать решение районного суда необоснованным и отменить его.

Сегодня в Волгоградском областном суде слушалось дело по оспариванию решения Иловлинского районного суда, отстранившего от выборов главы Трехостровского поселения действующую главу — Светлану Суркову. В зале заседаний присутствовали Суркова, ее юрист Дмитрий Усачев, председатель ТИК по Иловлинскому району Николай Палагушкин и юрист облизбиркома. В коллегии председательствовал судья Сергей Еромасов. Ранее в суд были представлены доводы сторон. Частично они были озвучены в зале суда. Так, Светлана Суркова предложила суду признать ее подписи в электоральных документах действительными в связи с тем, что избирательная комиссия в срок, установленный пунктом 1.1 статьи 38 ФЗ N 67-ФЗ, не известила ее, как кандидата, должным образом о выявленных недостатках, «что подтверждается постановлением ТИК по Иловлинскому району от 27 июля 2024 года».

"При этом ТИК оповещает меня, что прием каких-либо документов завершён в тот момент, когда я имею право на устранение недостатков. Это нарушает мои права как кандидата. Таким образом избирательная комиссия не вправе принимать решение об отказе в регистрации кандидата", - заявила в облсуде Суркова, сославшись на нормы федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» N 67-ФЗ (подпункт "в.1" и "в.2" пункта 24, подпункт "б.1" и "б.2" пункта 25, подпункта "з" и "и" пункта 26 статьи 38).

Суркова заявила, что ТИК нарушил ее права, как кандидата. По ее словам, она заблаговременно, не нарушая установленные законом сроки (22 июля), сдала уведомление о том, что финансирование своей избирательной кампании она не производит. "Это полностью соответствует действительности, и подтверждается приёмом документов и подписью члена избирательной комиссии. Это означает, что я не должна предоставлять первый финансовый отчет. Но ввиду того, что с меня его требуют, я 28 июля, то есть на следующий день после (заседания) избирательной комиссии, предоставляю заявление на имя главы ТИК. В нем поясняю, что я в установленные законом сроки и заблаговременно предоставила документы о том, что я не создаю избирательный фонд и сдаю нулевой первый финансовый отчёт, который он принял и подписал", - высказалась в суде Светлана Суркова.

Исполняющий обязанности председателя Иловлинского районного суда Олег Ревенко предоставил коллегии судей возражения на иск Сурковой, составленные помощником прокурора Иловлинского района Н.А. Горбуновой. Сотрудница надзорного ведомства назвала доводы Сурковой «несостоятельными, а решение (районного суда) законным и обоснованным». Ссылаясь на нормы областного закона «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» (№1373-ОД), Горбунова пояснила, что кандидат обязан в указанный законом срок (не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 42 дня до дня голосования до 18-00) предоставить в районный ТИК избирательные документы. В пакет документов, в том числе, входит первый финансовый отчет кандидата, за исключением случая, "когда кандидатом не создается избирательный фонд". В этом случае, по мнению сотрудницы прокуратуры, кандидат предоставляет в ТИК уведомление "о том, что финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится". В возражении указывается, что подписные листы изготавливаются за счет средств избирательного фонда кандидата. Если подписные листы изготовлены с нарушением требований регионального закона (пункт "л", части 10 статьи 28, часть 5 статьи 37 закона №1373-ОД), то есть "не за счет средств соответствующего избирательного фонда" - они признаются недействительными. У кандидата Сурковой, по мнению прокуратуры, оказалось недостаточное количество "достоверных подписей избирателей".

"Доводы апелляционной жалобы о том, что Сурковой в ТИК представлено уведомление о принятии кандидатом решения не финансировать свою избирательную кампанию, не имеет правого значения, так как даже в случае принятия административным истцом указанного решения де факто отсутствовала бы возможность оплаты подписных листов из средств избирательного фонда, что представляло нарушение процедуры самовыдвижения", - утверждается в возражении прокуратуры.

Коллегия судей, посовещавшись на месте, определила оставить решение Иловлинского районного суда по делу Светланы Сурковой в силе.

"Там решение суда было уже заранее готово. После заседания мы вышли в коридор. А через две минуты нам уже огласили решение. Наши доводы оказались бессмысленны — ни к чему и не о чем. Идем на Краснодар (в 4-й Кассационный суд), идем на Верховный суд. На рынке с бабушками реальнее правды добиться. Вот он областной уровень (апелляционного суда)", - сказала после суда корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Суркова.

По ее мнению, ее недопуск к выборам связан с ее деятельностью на посту главы станицы. "Не нужны такие люди, как я. Я работаю по честному, для поселения. Много проверок насылали — не нашли ничего. За каждую потраченную копейку могу отчитаться. И району не позволяю в карман поселения руки запускать. Кому ж такое понравится?", - сказала Светлана Суркова.

Ранее юрист Сергей Иващенко, комментируя отстранение от выборов Сурковой, заметил, что указанное ТИКом требование действительно содержится в статье 37 федерального закона №67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав...". Он отметил, что в законе «четко указано на то, что подписные листы должны изготавливаться за счет средств соответствующего избирательного фонда». При этом Иващенко подчеркнул, закон обязывает - "должны". Далее комиссия ссылается на региональный закон "О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области" (№1373-ОД). Там действительно указано, что все подписи избирателей в подписном листе признаются недействительными, если его форма не соответствует требованиям указанного закона. "В приложениях федерального закона №67-ФЗ, на которые ссылается областной закон, и в статье 37 федерального закона представлена форма подписного листа, но нет требований по финансированию их создания. Нет и запрета на формирование избирательного фонда за счет собственных средств кандидата", - сказал Иващенко.

Юрист предположил, что в этом может заключаться юридический казус: одни положения содержат указанные требования, а в других их нет."Что мы там (в приложениях и в статье 37) видим? Кандидату откажут в регистрации, если в подписных листах не содержатся сведений о его непогашенной судимости, если он там не указал сведений о принадлежности к политической партии или о своем статусе иноагента, или о том, что он является лицом, аффилированным с иноагентом. Но это к Сурковой не относится. Нет там и запрета формировать избирательный фонд из собственных средств кандидата. Ее оградили от выборов по формальным признакам. Тут я вижу некий казус", - заявил Сергей Иващенко.

"Шансы добиться справедливости в Кассационном суде большие. Суд этого уровня, все же имеет больше независимости от региональных властей. Там часто принимают правосудные решения", - отметил Сергей Иващенко.

Жителей станицы возмутил отказ суда по апелляции Сурковой

"Мы разочарованы решением суда апелляционной инстанции. Это все, что я могу сказать", - сказала жительница станицы Трехостровской, представившаяся Еленой.

Коренная жительница станицы Трехостровской Галина Краморева в эмоциональной форме высказала свое отношение к результату судебной тяжбы. "Все наше население станицы в шоке от такого решения. Мы, получается, никому тут не нужны. Никто нашего мнения слушать не хочет. Формально отстранили от выборов человека, который у нас тут авторитет заслужил своей работой. Сама трубы латала, сама с триммером траву на кладбище скашивала. Дороги отремонтировала. Во всех коллективных работах в станице она первая. На своем кресле главы не отсиживалась, а работала, пахала. До губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова дойдем, опять к Бастрыкину обратимся. Ну что ж это — правды нет совсем. Просто дайте нам честные выборы провести. Население пусть проголосует", - возмутилась женщина.

Краморева заявила, что в отстранении Сурковой от выборов заинтересованы бывший ранее глава поселения и районные власти. По словам женщины, Суркова "была им как ком в горле".

Краморева выразила уверенность, что недопуск к выборам Светланы Сурковой приведет к массовому бойкоту выборов в сельском поселении.

Другой житель станицы уверен, что протестов на выборах не будет. "Не думаю, что население наше будет как-то выражать протест против этого неправосудного решения. Но доверия к тому человеку, который вместо Сурковой будет поселением руководить, у меня не будет. Власти честного главу поселения отстраняют, чтобы посадить своего ручного человека", - сказал мужчина, пожелавший не называть своего имени.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Осенние выборы-2024 на юге России". Материалы о подготовке к выборам собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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