Глава станицы в Волгоградской области обжаловала отказ допустить ее к выборам

12 августа 2024, 21:28

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Светлана Суркова, занимающая пост главы страницы Трехостровской, подала апелляционную жалобу с требованием отменить решение районного суда, который признал правомерным отказ зарегистрировать ее как кандидата-самовыдвиженца на эту должность. Отсутствие оплаты за изготовление подписных листов не является основанием для признания подписей в поддержку кандидата недействительными, указала защита.

Как писал "Кавказский узел", Светлана Суркова, с 2019 года занимающая пост главы Трехостровского сельского поселения Иловлинского района, в этом году решила участвовать в выборах как самовыдвиженец, но ТИК отказал ей в регистрации. Жители станицы в обращении к Владимиру Путину, главе Следкома Александру Бастрыкину и губернатору Андрею Бочарову заявили, что считают незаконным отказ в регистрации Сурковой. Следком пообещал разобраться в ситуации. Глава Трехостровского сельского поселения Светлана Суркова пользуется авторитетом у местных жителей и активно отстаивает их права, объяснили сельчане свой протест против лишения Сурковой возможности переизбрания. Главе поселения отказали в регистрации на выборах по формальным основаниям, указал юрист.

Трехостровское сельское поселение включает в себя станицу Трехостровскую (более 800 жителей) и два хутора — Зимовейский (140 жителей) и Нижнегерасимовский (46 жителей).

12 августа Светлана Суркова подала в Волгоградский областной суд апелляционную жалобу на решение Иловлинского районного суда. Она заявила, что с этим решением не согласна и попросила его отменить, как незаконное и необоснованное. Суркова и ее адвокат привели в заявлении свои доводы. Так, районный суд не учел, что 22 июля Суркова представила в ТИК уведомление о том, что она не проводит финансирование своей избирательной кампании. В материалах дела имеется данные об этом. "Судом установлено и из материалов административного дела следует, что <…> 22 июля 2024 г. Суркова С.Ю. представила в ТИК ... документы на регистрацию: … уведомление о создании избирательного фонда без открытия специального избирательного счета в кредитной организации за счет собственных средств в пределах 15 тысяч рублей установленной формы. Это важное для дела обстоятельство районный суд не учел", - считают Суркова и ее адвокат. ТИК документально подтвердил, что Светлана Суркова эти документы им передала, таким образом они заранее знали, что она финансирование своей избирательной кампании не проводит.

Районный суд также "не учел, что Суркова предоставила достаточное количество достоверных подписей избирателей для регистрации". Так, в постановлении суда указано, что вторым основанием отказа в регистрации кандидата «является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата». Это полностью соответствует действительности, - подтверждает Суркова. В то же время, адвокат Сурковой предложил областному суду разграничить правовые последствия двух понятий, «связанных с недостоверностью или недействительностью подписей избирателей». Согласно итогового протокола проверки подписных листов в поддержку выдвижения кандидата Сурковой, составленного рабочей группой ТИК 28 июля в 16 час. 15 мин. все предоставленные Сурковой для регистрации подписи (14 из 14 возможных) были признаны достоверными. То есть, подписей было достаточно для регистрации (по основанию, предусмотренному подпунктом «д» пункта 8 статьи 29 Закона № 1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области»).

"Полагаем, что согласившись с выводами ТИК об отказе в регистрации Сурковой, суд фактически приравнял достоверные подписи к недействительным, то есть неверно - расширительно - истолковал подпункт «д» пункта 8 статьи 29 Закона № 1373-ОД, подлежащий применению", - утверждается в апелляционной жалобе.

Суркова и ее адвокат утверждают, что районный суд не учел тот факт, что все подписи являются действительными. В судебном решении также содержится утверждение, что "освобождение кандидата от обязанности изготавливать подписные листы за счет средств избирательного фонда возможно лишь в случае несоздания кандидатом избирательного фонда".

"Таким образом, суд фактически согласился с позицией административного истца о том, что на выборах в органы местного самоуправления подписи не могут быть признаны недействительными по мотиву отсутствия оплаты изготовления подписных листов из избирательного фонда кандидата", - сообщается в апелляционной жалобе. При этом Светлана Суркова привела подтверждающие ее доводы случаи из судебной практики: апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда Республики Адыгея по делу № 33а-1681 от 07 сентября 2017 года, решение Озерского районного суда от 15 августа 2013 года и др.

"Отсутствие оплаты изготовления подписных листов не является нарушением оформления подписных листов, так как ни форма подписных листов, ни указываемые в них сведения не зависят от оплаты изготовления подписных листов. Таким образом, оплата (либо отсутствие оплаты) изготовления подписных листов никак не затрагивает сам порядок сбора подписей избирателей, на выборах в органы местного самоуправления подписи могут собираться не со дня оплаты изготовления подписных листов (как это предусмотрено на выборах в федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов РФ), а со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата", - озвучила корреспонденту "Кавказского узла" доводы своего адвоката Светлана Суркова.

«Я попросила областной суд признать решение районного суда по моему делу необоснованным и незаконным, а потому подлежащим отмене. Апелляционную жалобу подала сегодня», - сказала корреспонденту Светлана Суркова.

Согласно Кодекса административного судопроизводства РФ (пункт 5 статьи 305) апелляционная жалоба на решение суда по административному делу об оспаривании судебного решения, связанного с выборами главы сельского поселения (в период предвыборной кампании), рассматривается судом апелляционной инстанции в течение пяти дней со дня их поступления в суд апелляционной инстанции, - пояснил корреспонденту не связанный с делом Сурковой юрист Сергей Иващенко.

"До выборов остается три недели. Решение по жалобе Сурковой будет известно через неделю. У нее есть время. Говорить о переносе выборов в станице Трехостровской преждевременно", - пояснил Сергей Иващенко.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Осенние выборы-2024 на юге России". Материалы о подготовке к выборам собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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