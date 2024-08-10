Сельчане из Волгоградской области объяснили протест против недопуска главы поселения к выборам

10 августа 2024, 15:56

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Глава Трехостровского сельского поселения Светлана Суркова пользуется авторитетом у местных жителей и активно отстаивает их права, объяснили сельчане свой протест против лишения Сурковой возможности переизбрания. Главе поселения отказали в регистрации на выборах по формальным основаниям, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", Светлана Суркова, с 2019 года занимающая пост главы Трехостровского сельского поселения Иловлинского района, в этом году решила участвовать в выборах как самовыдвиженец, но ТИК отказал ей в регистрации. Жители станицы в обращении к Владимиру Путину, главе Следкома Александру Бастрыкину и губернатору Андрею Бочарову заявили, что считают незаконным отказ в регистрации Сурковой. Следком пообещал разобраться в ситуации.

Трехостровское сельское поселение включает в себя станицу Трехостровскую (более 800 жителей) и два хутора — Зимовейский (140 жителей) и Нижнегерасимовский (46 жителей).

Жители сельского поселения сегодня пояснили корреспонденту "Кавказского узла", почему станичники заступились за Светлану Суркову. Так, 28-летняя жительница хутора Зимовейский Ирина Гуськова сообщила, что Суркова "пытается всегда делать все по справедливости".

"Она всегда всем помогает. Нет скорой [помощи] в станице - ей звонят, а не фельдшерам. Она либо свою машину с водителем посылает, либо сама везет [человека в больницу]", - рассказала женщина. Она пояснила, что скорую помощь приходится вызывать из Иловли, и бригада врачей добирается до хуторов или станицы лишь через три часа.

Вот такими должны быть главы поселений

Также местные жители, по словам Ирины Гуськовой, часто просят главу поселения покупать им лекарства в районном или областном центрах, так как она часто туда ездит по рабочим делам. "Она (Суркова) сама лично во время общественных работ в станице работает: и триммером на кладбище траву скашивает, и ямы (системы водоснабжения) прочищает и мусор убирает. Она сумела организовать местных жителей на коллективные работы, раньше все обособленно жили — "моя хата с краю". Сейчас все болеют душой за станицу, за хутора", - сказала Ирина Гуськова.

Пенсионер, представившийся Сергеем, также похвалил главу поселения. "Женщина — молодец. Слуга народа. Вот такими должны быть главы поселений. Какую она акцию организовала по уборке кладбища, которое при старой власти совсем в запустение пришло! Сто мешков мусора вывезли! Лично работала. Ни один мужик не ушел, пока не закончили. Мост отремонтировали своими силами. Работали допоздна. Стемнело — фары машины включила, говорит, не уйдем, пока не закончим", - сказал он.

Даже если бы ее допустили до выборов, всё бы сделали так, чтобы она избрана не была

43-летняя жительница хутора Зимовейский Оксана Лободина рассказала, что станичникам еще за полгода до выборов стали поступать «сигналы из [администрации] района», что Суркова «неугодна властям». "Даже если бы ее допустили до выборов, всё бы сделали так, чтобы она избрана не была", - сказала она.

Оксана Лободина возглавляла МУП, отвечавший за водоснабжение сельского поселения. При бывшем главе поселения МУП был доведен до банкротства. «Суркову избрали на пост главы. И тут же 11 порывов произошло (на водопроводе). Мы с ней лично в ямы (системы водоснабжения) лазили, чистили, чинили. Насосы со дна зимой выпиливали (изо льда), поднимали, чистили. У нас надо всю систему (водоснабжения) менять. У нас нет очистных сооружений, берем воду непосредственно с Дона. В трубы она поступает с ракушками и илом. Нет даже грубой очистки. Ну о каком качестве водоснабжения можно говорить», - пояснила Оксана Лободина.

По ее словам, Суркова «боролась с районными властями» за включение сельского поселения в федеральную целевую программу «Чистая вода». В этом случае на строительство очистных сооружений и скважин станице выделили бы 50 млн рублей. По другой программе планировалось получить средства на замену труб водоснабжения протяженностью 14 километров. Трубопровод был введен в эксплуатацию в 1950-60-х годах. Сейчас он, по словам специалиста, «предельно изношен».

«Но районные власти не пошли нам навстречу. Помощи не оказали. В программу «Чистая вода» нас не включили», - посетовала Оксана Лободина.

Глава поселения рассказала о "недопонимании" с районной властью

Сама 49-летняя Светлана Суркова сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что 31 июля вышло постановление районной ТИК об отказе регистрации ее кандидатом на должность главы сельского поселения. Согласно постановлению, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", все подписи, содержащиеся в подписных листах, признаны действительными, но Суркова как самовыдвиженец обязана была отпечатать подписные листы за счет средств избирательного фонда, который она должна была создать.

"С учетом информации, содержащейся в заявлении кандидата Сурковой С.Ю. о том, что финансирование избирательной кампании ею не проводилось, Комиссия приходит к выводу о нарушении данным кандидатом требований пункта 5 статьи 37 Федерального закона №67-ФЗ и пункта 3 статьи 24 Закона №1373-ОД, что является основанием для признания всех представленных подписей недействительными", - говорится в документе. Также члены комиссии заявили, что Суркова не представила им «первый финансовый отчет», и на основании этих доводов комиссия отказала Сурковой в регистрации. Постановление подписал председатель ТИКа Николай Палагушкин.

3 августа Светлана Суркова отправила жалобу на постановление ТИКа в облизбирком, попросив признать незаконным решение ТИК, отменить его и восстановить ее электоральные права. Зампредседателя облизбиркома Чернышкова 7 августа сообщила Сурковой, что облизбирком «приостанавливает» рассмотрение ее обращения «до вступления решения суда в законную силу». 9 августа Иловлинский районный суд, рассматривая исковое заявление Сурковой, указал на то, что она не предоставила в срок первый финансовый отчет и не оплатила из средств избирательного фонда изготовление подписных листов. Суд подтвердил законность принятого ТИКом решения. Решение суда Суркова до сих пор на руки не получила, апелляционную жалобу на судебное постановление пока в облсуд не подала.

Идет слив неугодных кандидатов. Я эту ситуацию предвидела

"Идет слив неугодных кандидатов. Я эту ситуацию предвидела. Отказали мне по формальным признакам, которые не могут быть причиной отстранения меня от выборов. Все необходимые документы я в ТИК предоставила. Сама хотела финансировать свою предвыборную кампанию. Это законно. И ранее у ТИКа ко мне вопросов не было", - сказала корреспонденту «Кавказского узла» Светлана Суркова.

Женщина призналась, что у нее сложились «непростые отношения с главой района». Конфликт с районной властью, по мнению Сурковой, был спровоцирован ее требованиями о включении станицы Трехостровской в федеральную целевую программу «Чистая вода». В марте 2021 года она узнала, что в программу ее поселение так и не вошло.

Также «недопонимание с главой района» у нее возникло из-за того, что в декабре 2020 года сельсовет взял на себя «содержание межпоселенческих дорог». Полномочия с объемом финансирования содержания дорог в размере 380 тысяч рублей в год были переданы поселковой власти. Также Суркова контролировала расходование пяти миллионов рублей, выделенных на реконструкцию «Братской могилы воинов, погибших во время Великой отечественной войны».

Мне предъявили упрек, мол, на себя одеяло перетягиваешь

«Мне предъявили упрек (власти района), мол, на себя одеяло перетягиваешь. Но все эти работы и расходование средств я жестко контролировала. Так и надо было поступать», - сказала Светлана Суркова.

Юрист обратил внимание на повод обжаловать решение суда

Юрист Сергей Иващенко, ознакомившись с делом Сурковой, заметил, что указанное ТИКом требование действительно содержится в статье 37 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав...».

"Там четко указано на то, что подписные листы должны изготавливаться за счет средств соответствующего избирательного фонда. Обращаю внимание на слово «должны». Далее комиссия ссылается на региональный закон «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области» (№1373-ОД). Там действительно указано, что все подписи избирателей в подписном листе признаются недействительными, если его форма не соответствует требованиям указанного закона. И тут начинается самое интересное", - сказал Сергей Иващенко корреспонденту "Кавказского узла".

Ее оградили от выборов по формальным признакам

Он обратил внимание, что в приложениях федерального закона №67-ФЗ, на которые ссылается областной закон, и в статье 37 федерального закона представлена форма подписного листа, но нет требований по финансированию их создания. Нет и запрета на формирование избирательного фонда за счет собственных средств кандидата. Юрист предположил, что в этом может заключаться юридический казус: одни положения содержат указанные требования, а другие — нет.

"Что мы там (в приложениях и в ст. 37) видим? Кандидату откажут в регистрации, если в подписных листах не содержатся сведения о его непогашенной судимости, если он там не указал сведения о принадлежности к политической партии, или о своем статусе иноагента, или о том, что он является лицом, аффилированным с иноагентом. Но это к Сурковой не относится. Нет там и запрета формировать избирательный фонд из собственных средств кандидата. Ее оградили от выборов по формальным признакам. Тут я вижу некий казус. Шансы победить в областном суде у нее есть. Пусть подает апелляционную жалобу на решение районного суда и нанимает адвоката", - заявил Сергей Иващенко.

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