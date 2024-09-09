09 сентября 2024, 00:44

Андрей Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После подсчета 15,59% протоколов на выборах губернатора Волгоградской области лидером является действующей глава региона Андрей Бочаров, набравший 81,89% голосов, сообщил ЦИК Российской Федерации.

Как информировал "Кавказский узел", согласно данным избиркомов, по итогам первого дня голосования на выборах глав регионов и выборах депутатов явка избирателей в Волгоградской области составила 31,08%, а по итогам второго дня выросла до 42,48%.

После обработки 15,59% протоколов на выборах главы Волгоградской области лидирует действующий губернатор региона Андрей Бочаров, который выдвинут партией "Единая Россия", он набрал 81,89% голосов избирателей, следует из данных онлайн-табло информационного центра Центризбиркома Российской Федерации.

За кандидата от КПРФ Олега Дмитриева отдали голоса 6,32% избирателей, за Алексея Кононенко от партии ЛДПР - 4,24%, за Алексея Васютенко от "Справедливой России - За правду" - 3,34%, за представителя "Партии пенсионеров" Евгения Кареликова - 2,73%.

"Кавказский узел" также писал, что от наблюдателей и членов партий поступают жалобы о нарушениях на выборах в различных регионах юга России. В частности, 7 сентября КПРФ пожаловалась на удаление своего наблюдателя с избирательного участка в Батайске. Избиратели со Ставрополья и Кубани сообщили о принуждении к голосованию. Кандидат в депутаты Госдумы Наталья Оськина заявила, что члены избиркома допустили нарушения при голосовании.

Материалы о подготовке и ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Бочаров анонсировал открытие центров по обучению школьников работе с беспилотниками", "Активисты поспорили о связи приговора Себекину с защитой Волго-Ахтубинской поймы", "Апелляционный суд утвердил наказание Михаилу Музраеву".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 сентября 2024, 23:57

08 сентября 2024, 22:58

08 сентября 2024, 21:59

08 сентября 2024, 21:00

08 сентября 2024, 20:00

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи