09 сентября 2024, 00:44
Андрей Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
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После подсчета 15,59% протоколов на выборах губернатора Волгоградской области лидером является действующей глава региона Андрей Бочаров, набравший 81,89% голосов, сообщил ЦИК Российской Федерации.
Как информировал "Кавказский узел", согласно данным избиркомов, по итогам первого дня голосования на выборах глав регионов и выборах депутатов явка избирателей в Волгоградской области составила 31,08%, а по итогам второго дня выросла до 42,48%.
После обработки 15,59% протоколов на выборах главы Волгоградской области лидирует действующий губернатор региона Андрей Бочаров, который выдвинут партией "Единая Россия", он набрал 81,89% голосов избирателей, следует из данных онлайн-табло информационного центра Центризбиркома Российской Федерации.
За кандидата от КПРФ Олега Дмитриева отдали голоса 6,32% избирателей, за Алексея Кононенко от партии ЛДПР - 4,24%, за Алексея Васютенко от "Справедливой России - За правду" - 3,34%, за представителя "Партии пенсионеров" Евгения Кареликова - 2,73%.
"Кавказский узел" также писал, что от наблюдателей и членов партий поступают жалобы о нарушениях на выборах в различных регионах юга России. В частности, 7 сентября КПРФ пожаловалась на удаление своего наблюдателя с избирательного участка в Батайске. Избиратели со Ставрополья и Кубани сообщили о принуждении к голосованию. Кандидат в депутаты Госдумы Наталья Оськина заявила, что члены избиркома допустили нарушения при голосовании.
Материалы о подготовке и ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".
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Автор: "Кавказский узел"