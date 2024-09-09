Андрей Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области

09 сентября 2024, 00:44

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После подсчета 15,59% протоколов на выборах губернатора Волгоградской области лидером является действующей глава региона Андрей Бочаров, набравший 81,89% голосов, сообщил ЦИК Российской Федерации.

Как информировал "Кавказский узел", согласно данным избиркомов, по итогам первого дня голосования на выборах глав регионов и выборах депутатов явка избирателей в Волгоградской области составила 31,08%, а по итогам второго дня выросла до 42,48%.

После обработки 15,59% протоколов на выборах главы Волгоградской области лидирует действующий губернатор региона Андрей Бочаров, который выдвинут партией "Единая Россия", он набрал 81,89% голосов избирателей, следует из данных онлайн-табло информационного центра Центризбиркома Российской Федерации.

За кандидата от КПРФ Олега Дмитриева отдали голоса 6,32% избирателей, за Алексея Кононенко от партии ЛДПР - 4,24%, за Алексея Васютенко от "Справедливой России - За правду" - 3,34%, за представителя "Партии пенсионеров" Евгения Кареликова - 2,73%.