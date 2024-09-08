Хасиков набирает 81,87% голосов после обработки более 3,5% протоколов в Калмыкии

08 сентября 2024, 21:59

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На выборах главы Калмыкии после обработки первых 3,51% протоколов лидирует действующий глава Бату Хасиков, за ним следует Михаил Намруев.

Как писал "Кавказский узел", согласно данным избиркомов, по итогам первого дня голосования в Калмыкии явка избирателей составила более 27%, после второго дня явка составила более 47%.

По данным онлайн-табло в информационном центре ЦИК России, по итогам обработки первых 3,51% протоколов действующий глава республики, единоросс Бату Хасиков набирает на выборах в регионе 82,17% голосов.

Кандидат от КПРФ, экс-советник председателя правительства Калмыкии Михаил Намруев набирает 7,35% голосов, у Айсы Баяновой от регионального отделения партии "Новые люди" 5,85%, на последнем месте представитель ЛДПР Юрий Хрущев с 2,95% голосов, передает РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что от наблюдателей и членов партий поступают жалобы о нарушениях на выборах в различных регионах юга России. В частности, 7 сентября КПРФ пожаловалась на удаление своего наблюдателя с избирательного участка в Батайске. Избиратели со Ставрополья и Кубани сообщили о принуждении к голосованию. Кандидат в депутаты Госдумы Наталья Оськина заявила, что члены избиркома допустили нарушения при голосовании.

Материалы о подготовке и ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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