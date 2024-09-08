08 сентября 2024, 21:59

Хасиков набирает 81,87% голосов после обработки более 3,5% протоколов в Калмыкии

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На выборах главы Калмыкии после обработки первых 3,51% протоколов лидирует действующий глава Бату Хасиков, за ним следует  Михаил Намруев.

Как писал "Кавказский узел", согласно данным избиркомов, по итогам первого дня голосования в Калмыкии явка избирателей составила более 27%, после второго дня явка составила более 47%.

По данным онлайн-табло в информационном центре ЦИК России, по итогам обработки первых 3,51% протоколов действующий глава республики, единоросс Бату Хасиков набирает на выборах в регионе 82,17% голосов.

Кандидат от КПРФ, экс-советник председателя правительства Калмыкии Михаил Намруев набирает 7,35% голосов, у Айсы Баяновой от регионального отделения партии "Новые люди" 5,85%, на последнем месте представитель ЛДПР Юрий Хрущев с 2,95% голосов, передает РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что от наблюдателей и членов партий поступают жалобы о нарушениях на выборах в различных регионах юга России. В частности, 7 сентября КПРФ пожаловалась на удаление своего наблюдателя с избирательного участка в Батайске. Избиратели со Ставрополья и Кубани сообщили о принуждении к голосованию. Кандидат в депутаты Госдумы Наталья Оськина заявила, что члены избиркома допустили нарушения при голосовании.

Материалы о подготовке и ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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Примечание:

"Кандидаты в депутаты Госдумы от Ростовской области сочли беспрецедентным использование админресурса", "Силовики провели обыски у ростовского активиста", "Председатель избиркома в Ростовской области оштрафована за фальсификацию на выборах".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 сентября 2024, 21:00

08 сентября 2024, 20:00

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  • Оппозиционер заявил о нарушении при голосовании в Северском районе

    Члены избиркома в Северском районе нарушили права наблюдателей, отказавшись предоставить машину для участия в надомном голосовании, заявил член КПРФ Александр Сафронов, опубликовавший видео инцидента. Отказ был объяснен поломкой машины, и без транспорта остались все участники выездного голосования, заметил политобозреватель Андрей Гусий.

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