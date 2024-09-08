Ростовский блогер сообщил о поджоге автомобиля

08 сентября 2024, 02:31

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Неизвестный поджог автомобиль ростовского блогера Гаспара Авакяна. Он связал инцидент со своим расследованием деятельности одной из местных автошкол.

Ростовский блогер Гаспар Авакян сообщил 7 сентября о поджоге своего автомобиля.

В последнее время блогер занимается расследованием работы одной из ростовских автошкол. По его словам, ее директор договорился с силовиками и организовал сдачу экзаменов для учащихся своей автошколы. В итоге ее лишили лицензии, деятельностью заинтересовались правоохранительные органы, пишет "Блокнот-Ростов".

По словам Авакяна, ночью неизвестный поджег его автомобиль. Произошедшее запечатлела видеокамера у подъезда. На ней видно, как неизвестный в панаме подходит к автомобилю блогера, надевает маску, разливает какую-то жидкость из канистры, поджигает и уходит. У автомобиля повреждено лакокрасочное покрытие и пластиковые детали. Сам Авакян насчитал ущерб на 103 тысячи рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Гаспар Авакян в мае 2020 года был признан виновным в вымогательстве по четырем эпизодам и приговорен к 2,5 года колонии-поселения. Его адвокаты сочли неубедительными доказательства его вины в вымогательствах и решили обжаловать приговор. В декабре 2020 года суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Авакяна.