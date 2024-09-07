Ученые добились остановки строительства около химического центра в Ереване

07 сентября 2024, 12:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Строительство жилого комплекса около научного химического центра в Ереване приостановлено после акции протеста сотрудников центра.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября сотрудники Научно-технологического центра органической и фармацевтической химии Академии наук перекрыли улицу Азатутян в Ереване, протестуя против строительства жилого комплекса рядом с центром. Суд постановил приостановить строительные работы, но застройщик игнорирует это решение, заявили они и обвинили власти в бездействии. Полицейские убедили протестующих разблокировать проезжую часть.

В феврале 2022 года сотрудники центра заявили, что строительство жилого комплекса нарушит работу дорогостоящих чувствительных приборов научного центра, а владельцы квартир столкнутся с проблемой неприятных химических запахов. Земельный участок куплен с соблюдением закона, сообщил тогда представитель застройщика.

Строительные работы около Научно-технологического центра органической и фармацевтической химии Национальной Академии наук Армении временно прекращены до выяснения обстоятельств, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь мэрии Еревана Айк Костанян.

Информацию о прекращении строительных работ подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" замдиректора центра по научной части Роберт Акопян.

Он также сообщил, что накануне во время акции протеста был избит. «Мы заблокировали въезд и выезд на строительную площадку. Водители пытались наехать на нас, стали оскорблять, я ответил, после чего 5-6 человек накинулись и стали избивать. Целенаправленно пытаются именно меня спровоцировать на конфликт», - рассказал замдиректора научного центра.

Акопян отметил, что обратился в правоохранительные органы. «Возбуждено уголовное производство, меня признали потерпевшим», - пояснил химик.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.