Ученые потребовали остановить стройку рядом с химическим центром в Ереване

06 сентября 2024, 23:01

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Суд постановил приостановить строительные работы, но застройщик игнорирует это решение, заявили сегодня сотрудники научного химического центра, обвинив власти в бездействии. Ученые заблокировали улицу, полиция уговорила их разрешить проезд автомобилей.

Как писал "Кавказский узел", строительство жилого комплекса рядом с научным химическим центром в Ереване нарушит работу дорогостоящих чувствительных приборов, а владельцы квартир столкнутся с проблемой неприятных химических запахов, указали в феврале 2022 года сотрудники центра. Разрешение на застройку еще не получено, а земельный участок куплен с соблюдением требований закона, сообщил представитель застройщика.

Персонал Научно-технологического центра органической и фармацевтической химии Национальной Академии наук Армении сегодня перекрыл движение транспорта по улице Азатутян, протестуя против строительство жилого комплекса рядом с центром, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир акции в Facebook*.

Участники акции обвинили мэрию Еревана в бездействии и покровительстве незаконной застройке. Они требуют прекратить строительство жилого комплекса. На место акции приехали полицейские, которые убедили химиков разблокировать движение транспорта.

Суд постановил приостановить строительные работы, однако застройщик решение суда проигнорировал, заявил в эфире замдиректора центра по научной части Роберт Акопян.

"Более того, разрешение на строительные работы приостановлено, однако застройщик продолжает копать котлован под фундамент. По факту данного нарушения управление по контролю градостроительства и земли ереванской мэрии на днях составило акт, но строительные работы не прекратились. По сути, застройщика только оштрафовали", - рассказал он.

Он не исключил коррупционную составляющую. "Есть привилегированные, которым позволено продолжать незаконное строительство", - отметил Акопян.

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