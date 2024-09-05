Анохина сообщила о визите силовиков к ее матери

05 сентября 2024, 16:34

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Сотрудники силовых структур пришли к 95-летней матери журналистки Светланы Анохиной, чтобы взять у нее образец слюны. Анохина назвала эти действия запугиванием пожилой женщины.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля 2023 года Анохина сообщила о визите силовиков в дом, где живет ее престарелая мать. Силовики интересовались публикацией Анохиной о событиях на Украине. Журналистка потребовала от силовиков оставить в покое ее 93-летнюю маму. 14 августа 2023 года сотрудники правоохранительных органов провели в доме журналистки и правозащитницы Светланы Анохиной в Дагестане обыск. Анохина напомнила, что уехала из России два года назад.

В отношении Анохиной возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии. Силовики не направляли никаких документов о возбуждении дела, пояснила журналистка. Она отметила, что о возбуждении дела узнала из СМИ.

Силовики 4 сентября пришли с визитом к матери журналистки и правозащитницы Светланы Анохиной, сообщила журналистка на своей странице в Instagram*. "Вчера к моей маме в Махачкале пришел гость. Из известного ведомства. Оттуда уже приходили добрые люди, то расспросить маму про мою жизнь, то обыскать квартиры - ее квартиру и мою, благо они рядом, на одной лестничной площадке. Хотя и из квартиры своей, и вообще из России я умотала три с лишним года назад, 20 июня 2021 года", - написала Анохина, отметив, что Россию она покинула спустя 10 дней после нападения силовиков на махачкалинский шелтер.



По ее словам, в этот раз силовики обыск не проводили. "Теперь к маме пришли не с обыском. Они пришли за биологическим материалом. От моей 95-ти летней мамы понадобился образец ее слюны", - сообщила журналистка.

Она указала, что подобная практика "до последнего времени распространялась на родственников "боевиков" и "террористов". Анохина пояснила, что берет эти слова в кавычки, так как речь идет о пропавших людях, которых спустя время после исчезновения объявляли убитыми при нападениях на силовиков, якобы устанавливая личности по образцу ДНК.

По ее словам непонятно, как она поможет силовикам, если их интересует публикация журналистки в соцсети о событиях на Украине. "При чем тут моя мама и ее слюна <...> С чем вы собираетесь ее сравнивать? С моими следами в интернете?" - возмутилась она, отметив, что таким образом силовики запугивают ее престарелую мать.

Напомним, 10 июня 2021 года в Дагестане силовики и их коллеги из Чечни явились в Махачкале в шелтер - квартиру для жертв домашнего насилия, задержав журналистку Светлану Анохину, сотрудников проекта "Марем" и мать 15-летней дочери, скрывавшейся от семейного насилия. Их целью было вывезти из шелтера жительницу Чечни Халимат Тарамову, которая сбежала из республики, пожаловавшись на домашнее насилие. На теле Ираиды Смирновой, Майсарат Килясхановой и Светланы Анохиной, находившихся тогда в шелтере, были зафиксированы различные травмы, некоторые от ударов тупым предметом.

В шелтере были задержаны журналистка Светлана Анохина и волонтеры проекта "Марем". Их обвинили в сопротивлении полиции, но все задержанные были оправданы махачкалинским судом, который не нашел в их действиях состава преступления. Соосновательница сети взаимопомощи женщинам "Ты не одна" Алена Попова после вывоза Тарамовой из махачкалинского шелтера в Чечню заявила, что врио главы Дагестана Сергей Меликов должен уйти в отставку, если не может обеспечить безопасность женщин в республике.

Европейский суд по правам человека в сентябре 2023 года указал на нарушение статьи о запрете пыток и унижающего достоинство обращения и обязал Россию выплатить по 26 тысяч евро правозащитницам Светлане Анохиной и Майсарат Килясхановой, которые находились в махачкалинском шелтере во время визита силовиков, силой забравших уроженку Чечни Халимат Тарамову, а также укрывавшейся в нем Ираиде Смирновой.

"Кавказский узел" также писал, что президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что события, на которые направлена жалоба, произошли до этого дня.

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