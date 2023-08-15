Светлана Анохина. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=tT_KOv9ya6o

15 августа 2023, 10:39

Силовики провели обыск в доме Светланы Анохиной

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Сотрудники правоохранительных органов провели в доме журналистки и правозащитницы Светланы Анохиной в Дагестане обыск. Анохина напомнила, что уехала из России два года назад.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 сентября 2020 года стало известно, что дагестанская журналистка Светлана Анохина уехала из республики после того, как полиция отказалась расследовать телефонные угрозы в ее адрес.

12 апреля Анохина сообщила о визите силовиков в дом, где живет ее престарелая мать. Силовики интересовались публикацией Анохиной о событиях на Украине. Журналистка потребовала от силовиков оставить в покое ее 93-летнюю маму.

О том, что дагестанские силовики пришли с обыском в дом к журналистке и основательнице правозащитной группы "Марем" Светлане Анохиной она написала 14 августа на своей странице в Facebook*. Анохина уточнила, что обыск проходил 14 августа.

В этот момент в доме находилась 93-летняя мать Анохиной, старшая дочь и три внучки. Журналистка также отметила, что уехала из России более двух лет назад.

"Даже если бы они поторопились, [то ничего бы не] обнаружили, я увезла с собой очень мало вещей, совсем мало. Но жесткий диск вытащила и с собой прихватила", – подчеркнула Анохина.

Обыск в доме Анохиной может быть связан с возбужденным в апреле в отношении нее уголовным делом, предположило "ОВД Инфо"**.

Напомним, о том, что в отношении Анохиной возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии стало известно 18 апреля. Силовики не направляли никаких документов о возбуждении дела, пояснила журналистка. Она отметила, что о возбуждении дела узнала из СМИ.

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2022 года Анохина рассказала, что она  и правозащитная организация "Марем" с 2020 смогли вывезти из Дагестана, Ингушетии и Чечни более 50 женщин, бежавших от домашнего насилия.

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Примечание:

"Бегство в Грузию не исчерпало угрозы преследования для четырех сестер из Дагестана", "ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации по делам о семейном насилии в Дагестане и Чечне", "Правозащитники сочли реальной угрозу жизни покинувшей Россию уроженки Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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