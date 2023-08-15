Силовики провели обыск в доме Светланы Анохиной

15 августа 2023, 10:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники правоохранительных органов провели в доме журналистки и правозащитницы Светланы Анохиной в Дагестане обыск. Анохина напомнила, что уехала из России два года назад.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 сентября 2020 года стало известно, что дагестанская журналистка Светлана Анохина уехала из республики после того, как полиция отказалась расследовать телефонные угрозы в ее адрес.

12 апреля Анохина сообщила о визите силовиков в дом, где живет ее престарелая мать. Силовики интересовались публикацией Анохиной о событиях на Украине. Журналистка потребовала от силовиков оставить в покое ее 93-летнюю маму.

О том, что дагестанские силовики пришли с обыском в дом к журналистке и основательнице правозащитной группы "Марем" Светлане Анохиной она написала 14 августа на своей странице в Facebook*. Анохина уточнила, что обыск проходил 14 августа.

В этот момент в доме находилась 93-летняя мать Анохиной, старшая дочь и три внучки. Журналистка также отметила, что уехала из России более двух лет назад.

"Даже если бы они поторопились, [то ничего бы не] обнаружили, я увезла с собой очень мало вещей, совсем мало. Но жесткий диск вытащила и с собой прихватила", – подчеркнула Анохина.

Обыск в доме Анохиной может быть связан с возбужденным в апреле в отношении нее уголовным делом, предположило "ОВД Инфо"**.

Напомним, о том, что в отношении Анохиной возбуждено уголовное дело о дискредитации российской армии стало известно 18 апреля. Силовики не направляли никаких документов о возбуждении дела, пояснила журналистка. Она отметила, что о возбуждении дела узнала из СМИ.

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2022 года Анохина рассказала, что она и правозащитная организация "Марем" с 2020 смогли вывезти из Дагестана, Ингушетии и Чечни более 50 женщин, бежавших от домашнего насилия.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.