Баку обвинил Ереван в обстреле на границе

04 сентября 2024, 21:39

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Позиции азербайджанской армии в нахичеванской автономной республике подверглись обстрелу со стороны Армении, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении отвергло обвинения.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа Минобороны заявило об обстреле позиций около села Гейдарабад Нахичеванской автономной республики, сообщило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении отвергло обвинения.

4 сентября примерно в 19:35 (18.35 мск) подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлении Ордубадского района Нахичеванской автономной республики, сообщило я Минобороны Азербайджана.

Азербайджанской стороной были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении, далее сказано в пресс-релизе военного ведомства.

Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что 4 сентября около 19:35 подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-западной части приграничной зоны, не соответствует действительности, заявило сегодня Минобороны Армении в своем Telegram-канале.

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