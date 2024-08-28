28 августа 2024, 22:03

Армения назвала недостоверным сообщение об обстреле азербайджанских позиций

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Сообщение азербайджанского военного ведомства, которое заявило об обстреле позиций в Нахичеванской автономной республике, не соответствует действительности, утверждает Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", сегодня примерно в 06.45 (05.45 мск) армянские военные обстреляли из стрелкового оружия позиции около села Гейдарабад Нахичеванской автономной республики, сообщило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении отвергло обвинения.

Минобороны Армении назвало не соответствующим действительности сообщение азербайджанского военного ведомства об обстреле с армянской стороны. 

"Сообщение Азербайджана об обстреле своих позиций армянскими вооруженными силами в районе 18.30 (17.30 мск) не соответствует действительности. Азербайджан до сих пор не отреагировал на предложение аппарата премьер-министра Армении о создании совместного механизма Армения - Азербайджан для расследования случаев нарушения режима прекращения огня и информации", - заявило сегодня Минобороны Армении.

Минобороны Азербайджана ранее сегодня сообщило об обстреле позиций в Нахичеванской автономной республике. "28 августа в 18.30 (17.30 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населённого пункта Султанбек района Пашалы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Шада Шахбузского района", - говорится в сообщении.  "Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале.

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Примечание:

"Военная помощь Франции Еревану усилила противостояние Запада и России", "Пашинян предложил заключить с Азербайджаном договор о контроле над вооружениями", "Глава Совбеза Армении заявил об отсутствии ожиданий от ОДКБ".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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