28 августа 2024, 10:00

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

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Армянские военные обстреляли азербайджанские позиции на границе Нахичеванской республики, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа и 16 августа Минобороны Азербайджана заявляло, что позиции в Нахичеванской автономной республике были обстреляны со стороны Армении. Военное ведомство Армении в обоих случаях отвергло обвинения.

Сегодня примерно в 06.45 (05.45 мск) подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии около села Гейдарабад Нахичеванской автономной республики, сообщило на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Минобороны Армении, по состоянию на 09.55 мск, не прокомментировало на своем сайте эту информацию.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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