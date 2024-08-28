Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

28 августа 2024, 10:00

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Армянские военные обстреляли азербайджанские позиции на границе Нахичеванской республики, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа и 16 августа Минобороны Азербайджана заявляло, что позиции в Нахичеванской автономной республике были обстреляны со стороны Армении. Военное ведомство Армении в обоих случаях отвергло обвинения.

Сегодня примерно в 06.45 (05.45 мск) подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии около села Гейдарабад Нахичеванской автономной республики, сообщило на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Минобороны Армении, по состоянию на 09.55 мск, не прокомментировало на своем сайте эту информацию.

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