Ереван отверг обвинение Баку в обстрелах на границе

16 августа 2024, 09:20

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Информация Минобороны Азербайджана о том, что армянские военнослужащие обстреляли позиции на границе, не соответствует действительности, заявило военное ведомство в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", 15 августа Минобороны Азербайджана заявило, что позиции в Нахичеванской автономной республике были обстреляны со стороны Армении. Военное ведомство Армении отвергло обвинения.

Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что сегодня около 03.20 армянские подразделения обстреляли азербайджанские позиции в западной части приграничной зоны, не соответствует действительности, заявило Минобороны Армении.

Аппарат премьер-министра Армении предложило аппарату президента Азербайджана создать двусторонний механизм расследования случаев нарушений режима прекращения огня, напомнило ведомство, заявление которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Позиции азербайджанской армии в Нахичеванской автономной республике были обстреляны сегодня в 03.20 из стрелкового оружия армянскими военными, заявило Минобороны Азербайджана. "Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - говорится в публикации на сайте ведомства.

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