15 августа 2024, 20:28

Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций

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Подразделения азербайджанской армии в Нахичеванской автономной республике подверглись обстрелу, заявило Минобороны Азербайджана. Военное ведомство Армении отвергло обвинения.

Подразделения вооруженных сил Армении около 18.10 (17.10 мск) обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Ганза Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. "Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. 

Минобороны Армении опровергло это заявление. "Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что 15 августа около 18:10 подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в юго-западной части приграничной зоны, не соответствует действительности", - говорится в Telegram-канале военного ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 21 июля Минобороны Азербайджана заявило об обстреле со стороны Армении позиций  в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь, заявило Минобороны Азербайджана. Армения отвергла обвинения в обстрелах.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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