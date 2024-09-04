Украинский военный осужден в Ростове-на-Дону

04 сентября 2024, 06:16

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского спецназовца Александра Любаса, который в составе группы десантников пытался высадиться в Крыму осенью 2023 года, к 20 годам лишения свободы.

По материалам дела, Любас входил в число группы украинских десантников, которые осенью 2023 года пытались высадиться в Крыму.

Десантники были замечены сотрудниками пограничной службы ФСБ и пытались скрыться на гидроциклах. Во время маневра Любас, сидевший на пассажирском сидении гидроцикла, упал в воду и был задержан пограничниками, пишет 3 сентября "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде Любас отказался признать вину. Он был признан виновным в покушении на теракт, подготовке к террористической деятельности, незаконном ношении и контрабанде оружия, незаконном пересечении границы Российской Федерации (часть 3 статьи 30 и пункта "а" части 2 статьи 205, статья 205.3, часть 4 статьи 222, часть 3 статьи 226.1 и часть 3 статьи 322 УК РФ) и приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме, а оставшихся - в колонии строгого режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце августа Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Андрея Марценюка к четырем с половиной годам колонии, признав виновным в подготовке поджога военкомата в Ставрополе.

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