Оставлен в силе приговор уроженцу Дагестана по делу о гибели двух рабочих в Ростове-на-Дону

02 сентября 2024, 05:21

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Ростовский областной суд утвердил приговор уроженцу Дагестана Ахмеду Газибагандову, который был приговорен к восьми с половиной годам колонии-поселения по делу об аварии, повлекшей гибель двух рабочих, монтировавших рекламу на мосту.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля 2021 года два жителя Ростова-на-Дону Михаил Миесеров и Артем Клименко, монтировавшие рекламный баннер, погибли, упав с автовышки на проспекте Стачки после того, как в нее врезался "Камаз". Согласно материалам дела, за рулем грузовика был 31-летний уроженец Дагестана. Ему назначили подписку о невыезде, после чего он скрылся. 26 августа 2023 года он был задержан на границе с Калмыкией с поддельными документами. В конце июня Ахмед Газибагандов был приговорен к восьми с половиной годам колонии-поселения.

Глава Следкома Александр Бастрыкин в конце декабря 2022 года после жалобы жительницы Ростовской области Дианы Кучеренко потребовал возобновить расследование гибели двух рабочих, упавших с вышки, в которую врезался грузовик. Уроженцу Дагестана, управлявшему грузовиком, удалось скрыться от следствия, следует из жалобы. 4 января стало известно, что дело будет рассматриваться по статье о нарушении требований охраны труда.

Ростовский областной суд утвердил приговор уроженцу Дагестана Ахмеду Газибагандову, который был признан виновников аварии на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону, в результате которой двое рабочих упали с моста и погибли, пишет 31 августа "Коммерсант".

В апелляционном определении, опубликованном на сайте суда, указано, что адвокат выразил несогласие с приговором, так как выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. В частности, по его словам, автомобили, которые участвовали в ДТП, не были осмотрены на месте происшествия, а ходатайство об их осмотре, поданном в судебном заседании, было отклонено. Также отмечается, что суд проигнорировал показания эксперта, однако о чем они - не указывается.

Гособвинитель, в свою очередь, просил оставить приговор без изменения.

Суд пришел к выводу, что вина Газибагандова была доказана показаниями трех потерпевших и 11 свидетелей и письменными доказательствами.

При этом суд не усмотрел обстоятельств, которые бы отягчали вину подсудимого, и оставил приговор в силе.

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