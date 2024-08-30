Правозащитники связали падения задержанных из окон со страхом пыток в полиции

30 августа 2024, 06:55

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Случаи, когда задержанные прыгают из окон зданий полиции, в России редки и связаны со страхом стать жертвой пыток, прокомментировали правозащитники инцидент в Советском райотделе полиции Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа с третьего этажа Советского райотдела полиции Махачкалы прыгнул задержанный мужчина, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. По его словам, с мужчиной "все в порядке", а задержан он был по подозрению в распространении порнографических материалов, в том числе с участием несовершеннолетних.

По данным Шамиля Хадулаева, мужчина бросился к окну, когда полицейские потребовали от него разблокировать телефон, где, по их мнению, была детская порнография. «Следователь успел его чуть удержать, и тот упал на мягкую землю», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Шамиль Хадулаев.

Случаи такого поведения крайне редки в Дагестане, отметил Хадулаев. Он смог вспомнить лишь одну схожую ситуацию – в том же Советском райотделе в 2017 году задержанный опасался стать жертвой пыток.

«Парень выпрыгнул в окно с четвертого этажа. Я его тогда спрашивал: зачем? Он ответил, что много слышал о пытках в полиции и был уверен, что сейчас его будут пытать. При этом сотрудники полиции уверяли, что не понимают, как тому пришла в голову подобная мысль», - рассказал Шамиль Хадуллаев.

Обычно такое происходит в случае особой жестокости пытки

Подобные ситуации достаточно редки и в целом в России, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель правозащитной организации "Команда против пыток"*.

«Можно вспомнить дело Михеева в Нижнем Новгороде, это было самое громкое дело такого рода в России и ЕСПЧ, но вообще такое не часто встречается – за последние пять лет мы подобных случаев не фиксировали. Обычно такое происходит в случае особой жестокости пытки, когда человеку проще выйти в окно, чем терпеть ее», - сказал он.

В ноябре 2005 года суд в Нижнем Новгороде приговорил к четырем годам колонии двух милиционеров, признав их виновными в пытках задержанного Алексея Михеева. Михеева задержали в сентябре 1998 года и пытали, требуя признаться в преступлении, которого он не совершал. Во время пыток электротоком Михеев выпрыгнул в окно с третьего этажа и получил сложный перелом позвоночника, потеряв возможность ходить, сообщил 1 декабря 2005 года "Коммерсант".

Напомним, в августе 2017 года житель Астрахани, которого в кабинете следователя опознала пострадавшая от ограбления, выпрыгнул из окна и был госпитализирован. Причины его поступка следствие тогда не озвучило.

В феврале 2013 года житель Кабардино-Балкарии Мухамед Хабилов выбросился из окна третьего этажа здания МВД. Причиной своего поступка Хабилов назвал угрозы пыток, поступившие ему от силовиков. После инцидента он был доставлен в больницу, где у него диагностировали переломы, ушибы и сотрясение мозга.

Отметим, что 9 июля в Советском райотделе полиции умер боец спецназа "Ахмат" Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка. По версии следствия, один из силовиков избил Джабраилова и применял к нему электрошокер, а также давил его своим весом, что привело к смерти задержанного в результате удушения.

В январе 2023 года в этом же отделе полиции умер после задержания махачкалинец Курбан Далгатов. В причастности к его смерти обвинены 13 полицейских. Ни один из обвиняемых не признал вину, все они активно пытаются уйти от ответственности, заявили в апреле адвокат семьи погибшего и мать Далгатова.

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