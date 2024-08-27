Житель Махачкалы выпрыгнул из окна отдела полиции

27 августа 2024, 02:47

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С третьего этажа отдела полиции в Махачкале выпрыгнул мужчина, следователь попытался удержать его, это спасло задержанного от увечий, сообщил председатель Общественной палаты наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Инцидент произошел в Советском РОВД, где в июле от удушения умер задержанный боец спецназа "Ахмат".

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил 26 августа в своем телеграм-канале, что с третьего этажа Советского РОВД Махачкалы вечером того же дня выпрыгнул мужчина, с "ним все в порядке".

Хадулаев отметил, что, по словам сотрудников отдела, следователь успел его "чуть удержать" и тот упал на мягкую землю. "Иначе бы он упал на заборчик палисадника и мог бы умереть", - отметил правозащитник.

По его словам, мужчина был задержан за то, что распространял порнографические материалы, в том числе несовершеннолетних. Иных подробностей инцидента Хадулаев не привел.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 июля в Советском райотделе полиции умер боец спецназа "Ахмат" Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка. Шамиль Хадулаев опубликовал видео с камер наблюдения в отделе полиции и заявил, что силовики "вольно или невольно" причастны к смерти Джабраилова. По версии следствия, один из силовиков избил Джабраилова и применял к нему электрошокер, а также давил его своим весом, что привело к смерти задержанного в результате удушения.

В январе 2023 года в этом же отделе полиции умер после задержания махачкалинец Курбан Далгатов. В причастности к его смерти обвинены 13 полицейских. Ни один из обвиняемых не признал вину, все они активно пытаются уйти от ответственности, заявили в апреле адвокат семьи погибшего и мать Далгатова.

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