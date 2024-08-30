Трое сотрудников Evolution Georgia продолжают голодовку 18-е сутки

30 августа 2024, 02:59

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Участникам голодовки у офиса компании Evolution Georgia регулярно требуется медицинская помощь, однако они намерены продолжать акцию. Десять участников забастовки уже получили уведомления об увольнении.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа компания призвала бастующих отказаться от крайних форм протеста, а участники акции заявили, что ждут помощи властей для переговоров с работодателем. 28 августа глава профсоюза "Труд" заявил, что компания не идет на переговоры, но наняла людей, которые срывают плакаты протестующих.

12 июля сотрудники онлайн-казино Evolution Georgia объявили забастовку с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы. В забастовке участвует более 4600 человек. Руководство онлайн-казино не ведет переговоры с бастующими, при этом Evolution заявила о намерении уволить 1000 сотрудников грузинского отделения. 13 августа некоторые из участников забастовки начали голодовку.

У офиса компании Evolution в Тбилиси, где 18-е сутки продолжают голодовку трое бастующих сотрудников, постоянно дежурит скорая помощь, так как участникам акции регулярно требуется помощь врачей, рассказала корреспонденту “Кавказского узла” участница голодовки Тамар Ансиани.

По словам Тамар Ансиани, уже как минимум десять сотрудников компании получили уведомление об увольнении. "Но только один человек намерен обжаловать увольнение в суде", - сказала она. Участница голодовки заверила, что чувствует себя удовлетворительно, хотя лидер профсоюза “Труд” Гиоргий Диасамидзе сообщил, что Тамар за время голодовки сильно потеряла вес.

"К сожалению, чиновники из министерства здравоохранения сегодня опять не пришли к нам, чтобы выполнить функцию модераторов между бастующими и работодателями", - сказал Диасамидзе корреспонденту “Кавказского узла”.

Трудовая инспекция еще проводит расследование по запросу аппарата Народного защитника Грузии об условиях труда работников Evolution, результаты этого расследования будут представлены позднее, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” представитель инспекции.

В аппарате Народного защитника “Кавказскому узлу” пояснили, что закон отводит Трудовой инспекции два месяца на такую проверку с возможностью продлить этот срок еще на месяц в случае необходимости. Запрос из аппарата омбудсмена был направлен в ведомство 8 июля. "Таким образом пока мы не получили ответа на поставленные вопросы", - заключила представитель офиса омбудсмена. В Минздраве на звонки корреспондента “Кавказского узла” не ответили.

Глава отдела Gaming в профсоюзе UNI Global Union Герда Лелит призвала руководство Evolution Gaming в Швеции вмешаться в ситуацию и убедить руководство грузинского подразделения компании приступить к переговорам с профсоюзом.

«Это не только местный вопрос, более половины сотрудников Evolution находятся в Грузии. Evolution никогда бы не сошло с рук такое бессердечное отношение к работникам в Швеции», - говорится в заявлении на сайте профсоюза.

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