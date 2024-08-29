Профсоюз обвинил Evolution Georgia в атаках на бастующих

29 августа 2024, 02:56

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Руководители онлайн-казино Evolution Georgia, чьи работники продолжают забастовку с голодовкой в Тбилиси, наняли людей, которые срывают плакаты протестующих, заявил глава профсоюза “Труд”.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 23 августа голодовку в палатке у здания компании продолжали трое сотрудников Evolution Georgia. 26 августа компания призвала бастующих отказаться от крайних форм протеста, а участники акции заявили, что ждут помощи властей для переговоров с работодателем.

12 июля сотрудники онлайн-казино Evolution Georgia объявили забастовку с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы. В забастовке участвует более 4600 человек. Руководство онлайн-казино не ведет переговоры с бастующими, при этом Evolution заявила о намерении уволить 1000 сотрудников грузинского отделения. 13 августа некоторые из участников забастовки начали голодовку.

Представители компании Evolution Georgia по-прежнему не предпринимают никаких попыток договориться с бастующими сотрудниками. Вместо этого они наняли людей, которые срывают плакаты участников забастовки, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” председатель профсоюза “Труд” Георгий Диасамидзе.

“Они срывают плакатами, которые вывешивают бастующие. Видеокадры предоставил нам один из горожан”, - сказал Диасамидзе, отметив, что протестующие “намерены держаться до победы”. Профсоюз “Труд” в публикации от 28 августа напомнил, что согласно ст. 68 Трудового Кодекса Грузии, участие работника в забастовке не считается нарушением трудовой дисциплины и не является основанием для расторжения трудового договора.

По словам профсоюзного лидера, американский Профсоюз кулинаров 226 (Culinary Union Local 226) 24 августа публично призвал Совет по контролю за азартными играми в Лас-Вегасе (Невада) более внимательно изучить практику Evolution Gaming, прежде чем выдавать компании игровую лицензию в штате. В июле компания Evolution Gaming (владелец Evolution Georgia) объявила о приобретении Galaxy Gaming из Лас-Вегаса, сумма сделки составила около 85 миллионов долларов. Evolution Gaming заявила, что совершила эту покупку для укрепления своего присутствия в Соединенных Штатах и с целью помочь стимулировать общий рост компании.

Представители Профсоюза кулинаров, работающего в Лас-Вегасе, заявили, что не согласны с практикой Evolution в Грузии, и призвали регулятора отклонить заявку компании, если она не согласится уважительно относиться к своим сотрудникам, обеспечивая им достойную заработную плату и безопасные условия труда. «Несмотря на финансовый успех Evolution Gaming, работники Evolution в Грузии борются за более высокую заработную плату, лучшие условия труда и элементарное уважение на работе», - говорится в заявлении секретаря-казначея Culinary Union Local 226 Теда Паппаджорджа на сайте профсоюза.

Профсоюз Evo Union, созданный работниками компании, напомнил о требованиях участников забастовки: они добиваются повышения заработной платы, ежегодной корректировки заработной платы, предоставления клиентам возможности давать чаевые, улучшения условий медицинской страховки и права на отпуск.

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