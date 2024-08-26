26 августа 2024, 22:38

Evolution Georgia призвала бастующих прекратить голодовку

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Участники голодовки должны отказаться от крайних форм протеста, заявила компания Evolution Georgia. Протестующие ждут помощи от властей страны в переговорах с компанией, рассказал участник забастовки.

Как писал "Кавказский узел", трое сотрудников Evolution Georgia продолжают голодовку в палатке у здания компании. Они крайне ослаблены, заявил профсоюз.

12 июля сотрудники онлайн-казино Evolution Georgia объявили забастовку с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы. В забастовке участвует более 4600 человек. Руководство онлайн-казино не ведет переговоры с бастующими, при этом Evolution заявила о намерении уволить 1000 сотрудников грузинского отделения. 13 августа некоторые из участников забастовки начали голодовку.

Компания Evolution Georgia сделала сегодня заявление, в котором призвала участников забастовки прекратить голодовку. "Призываем бастующих работников принять правильное решение - положить конец голодовке, и заявляем о готовности помочь им в реабилитации, если они желают.  Мы не раз просили профсоюз не принимать мер, которые ставят под угрозу здоровье его сторонников. Несправедливые действия, насилие в отношении других работников, ограничение их права на труд и самое главное голодовка молодежи абсолютно недопустимы профсоюзом, что, к сожалению, имеет последствия", - указано в заявлении.

Компания отметила, что "продолжающийся спад компании является прямым следствием действий профсоюзов, и этот процесс, к сожалению, необратимый. Также идет процесс оценки, на основе которого мы решим, какие дополнительные изменения потребуются. Надеемся, что профсоюз также осознает ответственность, вытекающую из их несправедливой блокады и насильственных действий. Надеемся, что с прекращением незаконной блокады, насилия и вредных действий в отношении молодежи Evolution примет все возможные меры для недопущения масштаба продолжающихся сокращений на 1000 сотрудников и максимального негативного влияния профсоюза на оперативную деятельность компании и число сотрудников", - сказано на сайте Evolution Georgia.

Заявление компании оторвано от реальности, считает один из участников забастовки Кемал Азимов. "К сожалению, к нам сегодня так и не пришли чиновники из министерства здравоохранения, чтобы выполнить функцию модераторов между бастующими и работодателями. Об этом была просьба из парламента. Нет результатов расследования нарушений условий труда Инспекцией Труда. Нам сказал народный защитник, что он послал запрос в Инспекцию Труда 8 июля, еще до начала забастовки. Я точно не знаю законодательство по этому вопросу, но уверен, что все сроки прошли?" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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Примечание:

"Сотрудники онлайн-казино в Грузии объявили забастовку", "Студенты вузов Грузии объявили забастовку", "Тбилисские таксисты оспорили в суде условия работы с перевозчиками".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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