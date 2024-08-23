Ухудшилось состояние голодающих сотрудников Evolution Georgia

23 августа 2024, 23:33

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Трое сотрудников Evolution Georgia, в том числе зашивший себе рот, 11-й день продолжают голодовку в палатке у здания компании, они крайне ослаблены, заявил профсоюз.

Как писал ""Кавказский узел", ряд бастующих работников Еvolution Georgia объявил голодовку, 17 августа, на пятый день акции, ухудшилось самочувствие некоторых участников голодовки, при этом компания не реагирует на их требования, рассказали участники забастовки. Профсоюз использует незаконные методы, блокируя одно из зданий Evolution Georgia и планируя перекрытие дороги, заявила компания, отметив, что такие действия бастующих вынудили провести сокращения. Участники забастовки назвали заявление компании шантажом. 21 августа один из участников голодовки в знак протеста против отсутствия реакции компании и правительства на требования бастующих зашил рот. Компания заявила, что не поддастся на угрозы участников акции протеста. Народный защитник Грузии призвал компанию к переговорам с участниками акции протеста.

12 июля сотрудники онлайн-казино Evolution Georgia объявили забастовку с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы. В забастовке участвует более 4600 человек. Руководство онлайн-казино не ведет переговоры с бастующими, при этом Evolution заявила о намерении уволить 1000 сотрудников грузинского отделения. 13 августа некоторые из участников забастовки начали голодовку.

Голодовку продолжают три человека, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" участник забастовки Кемал Азимов, "В настоящее время голодают три человека. Остальные прекратили голодовку по состоянию здоровья. К сожалению, к нам сегодня не пришел никто из чиновников. Тот забастовщик, который зашил рот не пошел в больницу, а находится в палатке около офиса", - рассказал Азимов.

Профсоюз "Труд" опубликовал на своей странице в Facebook* заявление, указав, что компания создает помехи участникам голодовки. "Сотрудникам, голодающим 11 дней против несправедливых действий компании, которые настолько ослаблены, что не могут передвигаться, компания не позволяет им пользоваться туалетами! Так компания Evolution Georgia «заботится» о сотрудниках", - указано в заявлении.

По данным главы профсоюза "Труд" Георгия Диасамидзе, компания Evolution Gaming's, которая владеет Evolution Georgia обратилась за получением новой лицензии в Лас Вегасе штат Невада США. Против этого резко высказался профсоюз Culinary Workers Union. "Призываем отказаться от Evolution Georgia, если она продолжает отказываться выполнить требования своих работников. Evolution Georgia должна относиться к своим работникам с уважением и обеспечить достойную заработную плату и безопасные условия труда", - говорится в заявлении Сulinary Workers Union.

Напомним, помимо повышения зарплаты участники забастовки добиваются улучшений труда и прекращения дискриминации. Так, скриншоты внутренних чатов менеджеров с оскорбительными комментариями опубликовал на своей странице в Facebook* "Мауцкебели". Менеджеры высмеивают внешность сотрудников, расу, делают предположения о наличии болезней, следует из перевода, сделанного "Кавказским узлом".

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