Участник голодовки Evolution Georgia нанес себе увечья

21 августа 2024, 16:26

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Один из участников голодовки сотрудников Еvolution Georgia в знак протеста против отсутствия реакции компании и правительства на требования бастующих зашил рот, всего голодовку продолжают три человека. Компания заявила, что не поддастся на угрозы участников акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", ряд бастующих работников Еvolution Georgia объявили голодовку, 17 августа, на пятый день акции, ухудшилось самочувствие некоторых участников голодовки, при этом компания не реагирует на их требования, рассказали участники забастовки. Профсоюз использует незаконные методы, блокируя одно из зданий Evolution Georgia и планируя перекрытие дороги, заявила компания, отметив, что такие действия бастующих вынудили провести сокращения. Участники забастовки назвали заявление компании шантажом.

12 июля сотрудники онлайн-казино Evolution Georgia объявили забастовку с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы. В забастовке участвует более 4600 человек. Руководство онлайн-казино не ведет переговоры с бастующими, при этом Evolution заявила о намерении уволить 1000 сотрудников грузинского отделения. 13 августа некоторые из участников забастовки начали голодовку.

Один из участвующих в голодовке сотрудников Еvolution Georgia в знак протеста зашил рот, об этом сообщил организатор председатель профсоюза "Труд"/Labor Георгий Диасамидзе.

Один из участников голодовки, которая продолжается девятый день, в знак протеста зашил рот. Он скрывает свою личность и не хочет распространения своих фото и видео. "Я не могу сказать, кто зашил рот, человек против разглашения его личности, фото и видео. Он находится в стрессовой ситуации. Голодовка продолжается очень тяжело", - сказал Диасамидзе корреспонденту "Кавказского узла".

Диасамидзе сообщил, что сейчас голодовку продолжает три человека, двое прекратили по состоянию здоровья.

По его словам, за состоянием здоровья протестующих круглосуточно наблюдает бригада скорой помощи.

Участник забастовки Кемал Азимов, пояснил, что молодой человек, который нанес себе увечья, протестует против того, что администрация Evolution Georgia и правительство Грузии не реагируют на требования бастующих. "Ответственность лежит на компании, которая привела процесс к этому этапу, и на правительстве, которое в свою очередь позволяет компании это делать", сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Компания Evolution выпустила новое заявление в связи с забастовкой. "Evolution поддерживает и уважает право всех сотрудников на высказывание своего мнения, недовольства и, в конечном итоге, право на забастовку в рамках действующего законодательства Грузии. Однако в конфликте каждая сторона имеет право соглашаться или не соглашаться с выдвинутыми требованиями. В настоящее время официально в списке забастовки находятся 649 человек, из общего числа почти 8000 сотрудников. <...> Каждый в конечном итоге выбирает, готов ли он работать на Evolution или нет. Однако - мы никогда не поддадимся угрозам, насилию и запугиваниям", - заявила компания на своей странице в Facebook*.

По мнению компании, перейти к радикальным мерам молодого человека побудил профсоюз. "Призываем всех ставить здоровье на первое место и не заниматься подобной деятельностью. Эти действия только нанесут вред их здоровью, и они не приведут к тому, что позиция Evolution Georgia изменится", - указано в заявлении.

Неправительственная организация "Центр социальной справедливости" подала жалобу в Шведское национальное агентство связи на основании рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по защите прав сотрудников Еvolution Georgia.

"Поданная нами жалоба касается грубых нарушений норм, установленных рекомендациями ОЭСР компанией «Эволюция» во время работы в Грузии. В том числе низкая заработная плата, нездоровая рабочая среда и условия, антисанитарные и гигиенические нормы на рабочем месте, жестокое обращение с сотрудниками со стороны руководства компании и ряд других проблем, связанных с условиями труда в компании. Многонациональные корпорации в принципе должны воздерживаться от таких угроз, как перемещение целых или части своих ведомств с территории данной страны в другую страну, чтобы не оказывать несправедливого влияния на ведущиеся переговоры или не допускать работникам осуществлять свои права на организацию. В данном случае Evolution Georgia обращается к этой стратегии и, злоупотребляя напряженным социальным статусом забастовки, пытается надавить на них, угрожая снизить представительство", - заявила организация.

Представители организации попросили агентство быстро отреагировать на ситуацию, так как часть бастующих перешла к крайним формам протеста. При этом госорганы не реагируют на забастовку, в частности, министерство по делам беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты не реагирует на просьбы бастующих организовать посреднический и переговорный процесс с компанией. Также народный защитник Грузии не встретился с бастующими, несмотря на просьбу об этом, отметили представители "Центра социальной справедливости".

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