Evolution Georgia возложила ответственность за сокращения на профсоюз

19 августа 2024, 23:31

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Профсоюз использует незаконные методы, блокируя одно из зданий Evolution Georgia и планируя перекрытие дороги, заявила компания, отметив, что такие действия бастующих вынудили провести сокращения. Участники забастовки назвали заявление компании шантажом, отказавшись при этом от намерения заблокировать улицу.

Как писал "Кавказский узел", к 17 августа ухудшилось самочувствие некоторых участников голодовки, которую пятый день проводят бастующие работники Evolution Georgia. При этом компания не реагирует на их требования, рассказали участники забастовки. Бастующие сотрудники Evolution Georgia призвали власти к участию в переговорах с руководством компании, пригрозив в противном случае перекрыть движение на одной из улиц в Тбилиси.

12 июля сотрудники онлайн-казино Evolution Georgia объявили забастовку с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы. В забастовке участвует более 4600 человек. Руководство онлайн-казино не ведет переговоры с бастующими, при этом Evolution заявила о намерении уволить 1000 сотрудников грузинского отделения. 13 августа некоторые из участников забастовки начали голодовку.

Представитель профсоюза сообщил сегодня об отмене акции по перекрытию дороги. "Мы сказали, что перекроем дорогу, но компания сделала заявление и пытается шантажировать бастующих", - привело слова представителя профсоюза Netgazeti.

Компания сегодня выступила с заявлением, в котором объяснила необходимость сокращений действиями профсоюза, отметив, что "уважает право каждого сотрудника на забастовку, если она проводится в соответствии с действующим законодательством", однако, "действия профсоюза в последние недели вышли за рамки законности". "И это "прямой результат их недобросовестных действий", что компания вынуждена провести сокращения, которые являются необратимым процессом, и решение не будет отменено", - говорится в заявлении компании, которое опубликовало издание Publika.

Компания отметила, что "процесс посредничества не увенчался успехом", и некоторые сотрудники решили объявить забастовку. При этом работодатели бастующих заявили, что "в забастовке приняли участие 10% от общего числа сотрудников компании, то есть до 800 сотрудников, а не 5000, как сообщал профсоюз". "Важно, что число участников забастовки с каждым днем ​​уменьшается", - говорится в заявлении.

Свое решение о сокращениях компания объяснила действиями профсоюза. "Незаконное блокирование входов в здания, издевательства над сотрудниками и другими людьми, поставили под угрозу права и свободы тысяч сотрудников компании, поставив под угрозу их безопасность не позволив им войти на рабочее место и выполнить свою работу.Это продолжается и сегодня, что проявляется в полной блокаде одного из зданий/рабочих помещений, принадлежащих компании, где профсоюз силовыми методами не дает работникам возможности войти на рабочее место. К сожалению, на этом незаконные действия профсоюза не заканчиваются, они также объявили о перекрытии дороги., - заявила компания.

"Прямым результатом несправедливых действий профсоюза является то, что компания вынуждена пойти на сокращения", - подчеркивается в заявлении.

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