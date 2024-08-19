Сотрудники Evolution Georgia пригрозили властям уличным протестом

19 августа 2024, 16:17

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Бастующие сотрудники Evolution Georgia призвали власти к участию в переговорах с руководством компании, пригрозив в противном случае перекрыть движение на одной из улиц в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", к 17 августа ухудшилось самочувствие некоторых участников голодовки, которую пятый день проводят бастующие работники Evolution Georgia. При этом компания не реагирует на их требования, рассказали участники забастовки.

12 июля сотрудники онлайн-казино Evolution Georgia объявили забастовку с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы. В забастовке участвуют более 4600 человек. Руководство онлайн-казино не ведет переговоры с бастующими, при этом Evolution заявила о намерении уволить 1000 сотрудников грузинского отделения. 13 августа некоторые из участников забастовки начали голодовку.

На седьмой день голодовки в ней принимают участие четыре человека, трое из них голодают с первого дня акции протеста. Они чувствуют слабость, но состояние их здоровья стабильное, сообщил организатор акции протеста Георгий Диасамидзе корреспонденту «Кавказского узла». «На территории, прилегающей к акции протеста, круглосуточно дежурит бригада скорой помощи», - отметил он.

Бастующие сотрудники Evolution Georgia призвали власти страны подключиться к процессу переговоров между ними и руководством компании, избегающей переговоров. Они заявили, что в противном случае после 19 мск перекроют транспортное движение на улице, расположенной рядом с местом акции протеста. Протестующие указали, что забастовка длится 39-й день, но власти страны не проявили внимания к их требованиям.

Председатель Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили назвал требования протестующих "абсолютно справедливыми", так как условия их труда неудовлетворительные. В частности, сотрудники, в том числе женщины, вынуждены переодеваться при включенных камерах видеонаблюдения, пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Петриашвили сообщил, что Объединение профсоюзов находится на постоянной связи с протестующими и готово быть посредником между ними и руководством компании.

Народный защитник Грузии 25 июля выступил с заявлением, призвав руководителей Evolution Georgia к соблюдению прав сотрудников. В частности, руководство Evolution Georgia приостановило их медицинское страхование, в то время как среди сотрудников есть беременные женщины, больные онкологией и с другими хроническими болезнями. В условиях длительной забастовки, есть вероятность того, что им может понадобится неотложная медицинская помощь, которую они могут получить при частном страховании, что ставит перед риском состояние здоровья протестующих и «еще больше увеличит ответственность работодателей», говорилось в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Омбудсмен призвал руководство Evolution Georgia к «активной коммуникации с протестующими, использовать все средства для достижения консенсуса с целью обеспечения достойный условий труда и восстановление доступа к сервисам страхования здоровья, предусмотренное трудовым соглашением».

После 25 июля аппарат омбудсмена не выступал с заявлениями о забастовке сотрудников Evolution Georgia, сообщает корреспондент «Кавказского узла».

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