Участники забастовки заявили об игнорировании требований сотрудников Evolution Georgia

17 августа 2024, 23:37

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Самочувствие некоторых участников голодовки, которую пятый день проводят бастующие работники Evolution Georgia, ухудшилось, при этом компания не реагирует на их требования, рассказали участники забастовки.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии сотрудники онлайн-казино Evolution Georgia 12 июля объявили забастовку с требованием повысить оплату труда и улучшить условия работы. В забастовке участвуют более 4600 человек, среди выдвинутых ими 45 требований к работодателю - увольнение менеджеров, оскорбляющих сотрудников. Омбудсмен Грузии 26 июля призвал компанию пересмотреть решение о приостановке действия медстраховок для участников забастовки. На 21-й день забастовки сотрудники онлайн-казино провели в Тбилиси сидячую акцию протеста у офиса компании. Руководство онлайн-казино игнорирует требования бастующих и не ведет переговоры. Компания Evolution заявила о намерении уволить тысячу человек из грузинского отделения. Уволены будут временные работники, которые были наняты на замену участников акции протеста, предположили активисты. 13 августа некоторые из участников акции протеста начали голодовку, анонсировав, что на следующий день от пищи в знак протеста откажутся и другие бастующие.

Скриншоты внутренних чатов менеджеров с оскорбительными комментариями опубликовал на своей странице в Facebook* "Мауцкебели". Менеджеры высмеивают внешность сотрудников, расу, делают предположения о наличии болезней, следует из перевода, сделанного "Кавказским узлом".



Голодовка бастующих сотрудников Evolution Georgia продолжается пятый день, рассказал один из участников забастовки Кемал Азимов. "Одной из участников голодовки Гванце, которая четвертой присоединилась к голодовке, стало плохо. Но рядом с голодающими дежурят врачи. Они предложили Гванце выйти из голодовки, но она отказалась", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, работодатели равнодушно смотрят на бастующих и голодающих. "Никаких попыток провести переговоры с нами не было. Был ответ из парламента, они передали наш запрос в Минздрав и призвали своевременно отреагировать, выделить медиатора для разрешения спора. В понедельник мы опять обратимся в министерство здравоохранения, чтобы они опять назначили модератора. Модератор от государства должен помочь начать переговоры", - сообщил Азимов.

Он напомнил, что до начала забастовки 12 июля профсоюзы участвовали в переговорах с работодателем, которые проходили с участием посредника от государства. Но переговоры не увенчались успехом. По его словам, зарплата крупье, которые работают в ночную смену 160 часов в месяц, составляет 1500 лари (приблизительно 555 долларов США). Крупье, которые работают в дневную смену, при такой же нагрузке получают 800-900 лари (приблизительно 296 - 333 долларов США). Бастующий подчеркнул, что это чрезвычайно низкая оплата.

По его словам, к ним приходят оппозиционеры, чтобы поддержать забастовщиков. Но представителей Народного защитника он не видел.

Тамар Ансиани, которая четвертый день проводит голодовку, подчеркнула, что не намерена прекращать акцию. "Мы сильные. Мы боремся, и это делает нас сильнее", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель профсоюза "Труд"/Labor Гиоргий Диасамидзе сказал корреспонденту, "Не могу сказать, что забастовка в Evolution Georgia - это самая сложная в моей жизни, но она определенно выделяется самым странной.. Несмотря на мужество голодающих, последствия голодовки уже визуально заметны. Сложно передать, что я чувствую, когда смотрю на их физическое состояние. Но, с другой стороны, я вижу борьбу за справедливость", - подчеркнул он.

По его словам, "несколько сотрудников Evolution Georgia сообщили профсоюзам, что в последние дни им поступили уведомления об увольнении по истечении срока контракта на 1 год".

Профсоюз "Труд" распространил обращение. "Мы призываем правительство, президента, Народного защитника, политические партии и неправительственные организации обратить внимание на действия компании Evolution Georgia. И не допустить, чтобы молодые сотрудники подвергали опасности свое здоровье посредством голодовки. Мы возлагаем на Evolution Georgia полную ответственность за любые негативные последствия", — говорится в обращении.

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