Журналисты сочли нетипичным инцидент с никабом в Дагестане

29 августа 2024, 21:23

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Женщина, с которой попытался снять никаб мужчина из-за временного запрета муфтията, подала заявление в полицию, сообщила адвокат. В Дагестане есть противники ношения никаба, но подобных агрессивных действий раньше не было, указали журналисты.

Как писал "Кавказский узел", пользователей соцсетей в Дагестане возмутило видео с нападением агрессивного прохожего в Махачкале на женщину в никабе. Попытки снять с нее никаб мужчина мотивировал запретом муфтията на этот вид религиозной одежды.

Заявления представителей исламского духовенства по вопросу фетвы о никабе вызвали дискуссию о наличии в Дагестане "радикальных" мечетей и, напротив, лояльных муфтияту. Возникли споры и о том, является ли исполнение запрета обязательным или он носит рекомендательный характер. В справке "Кавказского узла" "Фетва о запрете никаба – закон или рекомендация" собраны мнения экспертов о том, будет ли исполняться запрет муфтията Дагестана.

Адвокат Давуд Алиев советует девушке в никабе обратиться в полицию из-за агрессивной реакции мужчины в Махачкале.

"Никто не в праве устраивать самосуд, исходя из каких бы то ни было убеждений. Сотрудники полиции обязаны реагировать незамедлительно и пресекать противоправные действия независимо от того, есть заявление или нет. Сотрудники исполнительной власти должны дать оценку произошедшему и привлечь виновного к ответственности. Рекомендую девушке обратиться с заявлением в полицию, напоминаю, что мы живем в правовом государстве, наши права и обязанности охраняются Конституцией России", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, мужчина своим поведением допустил унижение человеческого достоинства женщины в никабе.

"Квалификация действия - это прерогатива государственных органов. Если девушка совершила какое-либо правонарушение, то она должна отвечать в рамках действующего законодательства. Что касается квалификации, то это статья 20.3.1. КоАП РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Наказанием может быть штраф в размере от десяти до двадцати тысяч рублей или арест на срок до пятнадцати суток", - указал он.

Адвокат Аза Алиева рассказала "Кавказскому узлу", что женщина в никабе подала заявление в полицию.

"Я представляла интересы Раисат. Мы написали заявление практически во все правоохранительные органы, но никакого процессуального действия и даже ответа мы не получили. Даже отписку не получили", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Дагестанский журналист Милрад Фатуллаев не считает, что обсуждение предложений запретить ношение никаба в России подогревает агрессивный настрой против носящих эту одежду. "Я такого на самом деле не заметил. По моим ощущениям, около 30 процентов населения Дагестана выступает против никабов, примерно столько же выступает за и остальные достаточно индифферентны. То, что касается самого ролика, мне кажется, это больше похоже на какую-то провокацию, в том числе против муфтията", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если это не продуманная провокация, то, можно сказать, что это просто такое редкое проявление агрессии

По его словам, даже временный запрет на ношение никабов, введенный муфтиятом, не провоцирует агрессивные действия против носящих его женщин.

"Это не стало поводом для агрессии против женщин в никабе. Если это не продуманная провокация, то, можно сказать, что это просто такое редкое проявление агрессии. Но мне все же видится, что это сделано какими-то противниками муфтията. Такая шумиха больше всего нужна именно им", - отметил он.

Другой дагестанский журналист, пожелавший остаться неназванным, считает, что обсуждение предложений запретить ношение никаба подогревает агрессивный настрой против носящих эту одежду в немусульманских регионах России, но не в Дагестане.

"Такие обсуждения подогревают агрессивный настрой. Мы можем рассмотреть проблему в двух измерениях – в общероссийском измерении и измерении Кавказа. Понятно, что в первом случае религиозная одежда, связанная с исламом, вызывает раздражение и конфликт. Поэтому когда в Москве или в Санкт-Петербурге проходит девушка в никабе, она, конечно, вызывает агрессию у местного населения. Что касается Кавказа и Дагестана, в частности, то здесь такой широкой агрессии нет. Да, есть существенный процент населения, которое выступает против ношения никаба, но агрессивного проявления с их стороны нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, введение муфтиятом временного запрета на ношение никабов спровоцировало не столько общество, сколько органы власти.

"Потому что там есть понимание, что это согласованное с федеральным центром действие, поэтому целые кампании по запрету ношения могут идти от МВД Дагестана. Например, могут задерживать девушек в никабах, проверять у них документы, ставить на учет и так далее. Но от обычного населения никакой агрессии не было. Инцидент в Махачкале – разовый скандал", – указал он.

Напомним, после атак боевиков в Дагестане в республиках Северного Кавказа был поднят вопрос о запрете ношения религиозной одежды. 3 июля муфтият республики ввел временный запрет на ношение никабов, он действует до нового богословского заключения. Публикация МВД Дагестана о розыске боевика в никабе 9 августа выглядит сомнительно на фоне развернувшейся кампании против религиозной одежды, отметили пользователи соцсети.

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