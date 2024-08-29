700 наблюдателей от Общественной палаты проследят за выборами в Кабардино-Балкарии

29 августа 2024, 20:29

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Более 700 наблюдателей от Общественной палаты Кабардино-Балкарии проследят за ходом голосования на избирательных участках на выборах депутатов республиканского парламента, сообщил Казбек Коков.

Как писал "Кавказский узел", "Единая Россия" вновь получит большинство мандатов после парламентских выборов в Кабардино-Балкарии, так как предвыборная конкуренция невелика, а возглавляющий список единороссов Казбек Коков устраивает и Москву, и местные элиты, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Выборы депутатов Народного собрания Кабардино-Балкарии намечены на 8 сентября, все 70 мандатов распределят среди кандидатов из партийных списков. Список "Единой России" на этих выборах возглавили глава республики Казбек Коков, руководитель общественной организации "Ни шагу назад" Темиржан Байсиев и ветеран военной операции на Украине Герман Шевчук. Всего список насчитывает 120 человек, он был составлен по итогам праймериз, проводившихся в мае.

В парламентских выборах в Кабардино-Балкарии примут участие региональные отделения "Единой России", ЛДПР, "Справедливой России – Патриоты – За правду", "Зеленые", КПРФ и "Новые люди", сообщил сегодня глава республики Казбек Коков.



"В регионе выборы организуют 13 территориальных и 355 участковых избирательных комиссий. Всего в республике зарегистрированы больше 500 тысяч избирателей", - написал он в своем Telegram-канале. Контроль за ходом голосования будут осуществлять более 700 наблюдателей от Общественной палаты КБР, проинформировал глава республики в своем Telegram-канале.

Напомним, в действующем парламенте Кабардино-Балкарии представлены пять партий. По итогам выборов в 2019 году "Единая Россия" получила 50 мандатов, КПРФ – девять, "Справедливая Россия" - семь, партия "Зеленые" и ЛДПР – по два мандата.

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