29 августа 2024, 18:50

Контрактник из Астраханской области убит на Украине

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Федор Матвеев убит в боевых действиях, сообщила администрация Володарского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 366 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 19 августа были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 365 бойцов из Астраханской области.

55-летний Федор Матвеев 10 августа убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Володарского района. До того как подписать контракт в августе 2022 года, работал в колхозе "Астраханец". В зоне СВО был ранен, но вновь вернулся на передовую, указано в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 366 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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