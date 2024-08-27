Решение суда по жалобе супруги корреспондента "Кавказского узла" указало на бездействие следователей

27 августа 2024, 08:45

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Суд в Волгограде встал на сторону супруги корреспондента «Кавказского узла» в Волгограде Вячеслава Ященко Ольги Сорокиной, требовавшей от полиции провести расследование попытки взлома ее квартиры и запугивания. Однако надежды на продвижение в деле нет, следствие не проявляет интереса к расследованию дела, считают супруг журналистки и ее адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 24 января неизвестные в масках, представлявшиеся "соседями" и "ветеранами СВО", попытались выломать дверь в квартиру корреспондента "Кавказского узла" Вячеслава Ященко, после чего отключили свет на всем этаже дома. В момент их прихода в квартире была только супруга журналиста. Она обратилась в полицию, "Кавказский узел" предоставил Ольге Сорокиной адвоката. Следователи отказались возбуждать дело, однако прокуратура потребовала от полиции провести дополнительную проверку.

Визитеры, которые сначала представлялись "соседями", закрывали дверной глазок, а затем назвались "ветеранами СВО". Неизвестные требовали открыть дверь в квартиру и кричали, чтобы Вячеслав Ященко к ним вышел. Не дождавшись этого, они несколько раз сильно ударили ногами в дверь.

Суд вынес решение в связи с отказом возбуждать дело следствием 22 августа. Решение суда удовлетворить жалобу Ольги Сорокиной в порядке 125 УПК РФ о возбуждении уголовного дела, скорее является процессуальной формальностью, чем реальной победой, заявил «Кавказскому узлу» источник, близкий к защите.

Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления - статья 125 УК РФ.

«Суд вынес это решение по просьбе прокуратуры, которая первой внесла постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, чтобы не удовлетворить такое же требование защиты», - подчеркнул источник. Он достаточно скептично отнесся к возможности расследования дела.

«Насколько я знаю, суд вынес такое решение только потому, что по делу вообще ничего не было сделано. Следователи даже не провели осмотр места происшествия. Кроме этого, надо было бы опросить соседей Сорокиной и ветеранов СВО, раз нападавшие так называли себя, оценить размер нанесенного ущерба, затребовать записи с видеокамер из соседних домов. Поскольку ничего из этого сделано не было, я не думаю, что у дела есть какие-то перспективы», - заключил он.

Следствие с самого начала отнеслось к делу «спустя рукава», считает Вячеслав Ященко.

«Они вовремя не отработали заявление и затянули время, хотя должны были знать, что делать - их же учат в специальных учебных заведениях, как ловить преступников. Ведь тогда можно было отследить преступников по записям камер видеонаблюдения на соседних зданиях (у нас в подъезде камер видеонаблюдения нет, а в видео, снятом моей супругой из-за двери, не видно кто <именно там был>, тем более, что эти люди были в масках. Как теперь они собираются искать преступников – непонятно. Теперь это будет чистый «висяк»», - подчеркнул Ященко.

Напомним также, утром 18 января полицейские обыскали дом Вячеслава Ященко в Волгограде, изъяв телефон, ноутбук и носители информации. Они пояснили, что обыск проводится по делу активиста Евгения Кочегина (включен в реестр иностранных агентов), обвиняемого в распространении фейков об армии. Обыск у Ященко был проведен с нарушениями, указал адвокат.

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