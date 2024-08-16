Вячеслав Землянухин. Скриншот фото из Telegram-канала Руслана Бисенова от 14.08.24, https://t.me/ruslan_bisenov/5565

16 августа 2024, 00:54

Стрелок из Астраханской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вячеслав Землянухин убит в зоне боевых действий, сообщил глава Красноярского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитым как минимум 361 бойца из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Марат Камалов стал 360-м бойцом из Астраханской области, убитым в военной операции на Украине, о котором сообщали власти.

 25-летний Вячеслав Землянухин убит в военной операции на Украине, сообщил сегодня глава Красноярского района Руслан Бисенов. Землянухин родом из Астрахани, окончил школу №66, затем – Казачий кадетский профтехникум в Ростове-на-Дону. После женитьбы он вместе с семьёй переехал в село Красный Яр. В июне Вячеслав заключил контракт о прохождении военной службы в зоне проведения специальной военной операции, где служил старшим стрелком. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 361 бойца из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Астраханец убит в зоне СВО", "Два контрактника из Астраханской области погибли в военной операции", "Боец из Астраханской области погиб в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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