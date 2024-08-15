Военный из Астраханской области убит в зоне СВО

15 августа 2024, 07:13

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Марат Камалов убит на Украине, сообщили власти Володарского района. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 360 бойцов из Астраханской области.

Как информировал "Кавказский узел", 11 августа стало известно, что на Украине убит Кайрат Кушбанов из Красноярского района. Он стал, по меньшей мере, 359-м бойцом из Астраханской области, который официально был признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В зоне СВО убит Марат Камалов, сообщила 11 августа на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Володарского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 360 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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