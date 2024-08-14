14 августа 2024, 19:09

Два бойца из Ингушетии убиты на Украине

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Магомед Далаков и Ахмед Мальсагов убиты в боевых действиях, сообщил сегодня глава Ингушетии. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 77 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 9 августа официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 75 бойцов из Ингушетии. 

Сержант Магомед Далаков и гвардии рядовой Ахмед Мальсагов убиты на Украине, сообщил сегодня в своем Telegram- канале глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, отчитываясь о передаче родным бойцов орденов Мужества. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 77 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Двое бойцов из Ингушетии убиты в зоне СВО", "Уроженец Ингушетии убит на Украине", "Власти Ингушетии потребовали расследовать смерть военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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