09 августа 2024, 08:47

Двое военных из Ингушетии убиты на Украине

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Зелимхан Алиев и Магомед Харсиев убиты в военной операции на Украине, сообщило правительство Ингушетии. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 75 ингушских бойцов.

Как писал "Кавказский узел", к 1 августа были официально признаны убитыми в военной операции не менее 73 бойцов из Ингушетии.

В селах Альтиево и Мужичи прошли похороны Зелимхана Алиева и Магомеда Харсиева, убитых в военной операции на Украине, сообщила 5 августа газета «Ингушетия» со ссылкой на представителя правительства республики.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 75 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Двое бойцов из Ингушетии убиты в зоне СВО", "Уроженец Ингушетии убит на Украине", "Власти Ингушетии потребовали расследовать смерть военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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