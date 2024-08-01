01 августа 2024, 18:06

Боец из Ингушетии убит на Украине

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Рашид Евлоев убит в боевых действиях, сообщило сегодня правительство республики. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 73 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 14 июля официально признаны убитыми в военной операции не менее 72 бойцов из Ингушетии.

В Карабулаке состоялись похороны военнослужащего Рашида  Евлоева, 2000 года рождения, который убит в специальной военной операции. В траурной церемонии приняли участие первый вице-премьер Ингушетии Магомед Евлоев и представители органов власти, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале правительства Ингушетии.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военной операции не менее 73 военнослужащих из Ингушетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Двое бойцов из Ингушетии убиты в зоне СВО", "Уроженец Ингушетии убит на Украине", "Власти Ингушетии потребовали расследовать смерть военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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