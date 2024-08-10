10 августа 2024, 18:53

Боец MMA Исмаилов обвинен по делу об унижении достоинства

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В районный суд Москвы поступило дело бойца ММА из Дагестана Магомеда Исмаилова, обвиненного по административной статье об унижении достоинства.

В Таганский суд Москвы поступило административное дело дагестанского бойца ММА Магомеда Исмаилова, обвиняемого в возбуждении вражды или унижении человеческого достоинства (статья 20.3.1 КоАП РФ), сообщает сегодня ТАСС.

Спортсмену грозит до 15 суток ареста, заседание назначено на 14 мск 13 августа, информирует агентство. Что именно стало поводом для преследования Исмаилова, в публикации не уточняется.

Предположительно, дело возбуждено из-за того, что в 2023 году Исмаилов записал видео с возмущением по поводу рейдов силовиков в мечети, в котором назвал силовиков "бандитами в масках", сообщает телеграм-канал Mash.

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Примечание:

"Оппонент Исмаилова оштрафован после массовой драки на турнире MMA", "Сын Кадырова объявил о готовности к повторному бою с Биттировым", "Даудов вступился за Адама Кадырова после резонансного турнира".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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