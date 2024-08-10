Боец MMA Исмаилов обвинен по делу об унижении достоинства

10 августа 2024, 18:53

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В районный суд Москвы поступило дело бойца ММА из Дагестана Магомеда Исмаилова, обвиненного по административной статье об унижении достоинства.

В Таганский суд Москвы поступило административное дело дагестанского бойца ММА Магомеда Исмаилова, обвиняемого в возбуждении вражды или унижении человеческого достоинства (статья 20.3.1 КоАП РФ), сообщает сегодня ТАСС.

Спортсмену грозит до 15 суток ареста, заседание назначено на 14 мск 13 августа, информирует агентство. Что именно стало поводом для преследования Исмаилова, в публикации не уточняется.

Предположительно, дело возбуждено из-за того, что в 2023 году Исмаилов записал видео с возмущением по поводу рейдов силовиков в мечети, в котором назвал силовиков "бандитами в масках", сообщает телеграм-канал Mash.

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