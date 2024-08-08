Ликвидация рынка в Нальчике оставила продавцов без работы

08 августа 2024, 22:33

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После ликвидации стихийного рынка в нальчикском микрорайоне "Молодежный" продавцы остались без работы, они намерены добиваться от властей разрешения на торговлю.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля нальчане пожаловались в соцсети, что в жилом секторе по улице Ашурова образовался стихийный рынок, из-за которого возникла антисанитария, а близлежащая территория заполнена машинами. Часть других горожан, комментируя их жалобу, потребовала реакции властей, а другая часть встала на сторону торговцев, указав, что на рынке торгуют преимущественно пенсионеры. Торговцы, ведущие свою деятельность на стихийном рынке по улице Ашурова в Нальчике, направили главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову коллективное обращение с просьбой узаконить их торговлю, они выразили готовность платить налоги.

Стихийный рынок в Нальчике в микрорайоне «Молодежный» ликвидировали, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сообщил председатель общественного совета микрорайона Тагир Дзагаштов.

Стихийный рынок располагался в микрорайоне "Молодежный" ("Искож"), на углу Ашурова и Неделина, в 25 метрах от жилых домов. Торговали на рынке овощами, фруктами, зеленью, домашними консервами. Цены здесь были на порядок ниже, чем на ярмарке выходного дня и на Зеленом рынке.

Как сообщил активист, после того, как он записал видеообращение к властям города, о том, чтобы узаконить стихийный рынок, и позволить людям торговать там, приехала грузовая машина, в нее погрузили прилавки, с которых люди торговали, и увезли их в неизвестном направлении. При этом торгующим сказали, что площадка, на которой они торговали, передана частному лицу..

"Поводом к разгону стихийного рынка стали жалобы близлежащих домов о том, что торгующие оставляют за собой мусор, но эту проблему можно было урегулировать. На других рынках, люди сбрасываются и нанимают уборщика. И здесь тоже готовы были сделать так, но им не дали такой возможности", - рассказал Дзагаштов.

Он указал, что в микрорайоне "Молодежный" подобный рынок необходим. Потому что ехать в центр города, например, за пучком зелени или за килограммом огурцов, либо помидоров пожилым людям трудно.

"Такие небольшие рынки, где торгуют овощами и фруктами, есть в каждом микрорайоне. На "Искоже" он тоже раньше был. Но потом рынок продали, позже собственник его закрыл и построил на его месте магазины. В результате микрорайон, где проживает 50 тысяч человек, остался без рынка", - рассказал Тагир Дзагаштов.

Если на наше обращение не отреагируют, мы пойдем к Дому правительства

Жительница Нальчика Джульетта Абазова, сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что торгующие возмущаются тем, что рынок убрали, в связи с тем, что другой работы у них нет. "Мы будем добиваться, чтобы нам разрешили торговать в этом ли месте, либо где-то поблизости. Если на наше обращение не отреагируют, мы пойдем к Дому правительства", - сказала она.

Она добавила, что торгующие в большинстве не были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, но они не прочь это сделать, чтобы бы им позволили торговать.

В офисе Уполномоченного по правам предпринимателей корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что к ним по данной проблеме никто не обращался.

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