Жители Урвани выступили против строительства мусорного завода. 5 августа 2024 г. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=gyKX4T1PnO

08 августа 2024, 18:56

Жители Урвани добились реакции Бастрыкина на свои жалобы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Следкома России поручил возбудить уголовное дело в связи с жалобами жителей села Урвань на работу мусорного полигона и строительство мусороперерабатывающего завода.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа было опубликовано видеообращение жителей села Урвань к главе Кабардино-Балкарии. Планы строительства мусоросортировочного комплекса в селе следует пересмотреть и построить завод подальше от жилых домов, заявили авторы обращения. Заявление властей о низких экологических рисках мусоросортировочного завода они восприняли скептически. Мусорный полигон в Урвани отравляет воздух во всех окрестностях селения, и выступления местных жителей против строительства мусорного завода полностью оправданны, заявили авторы комментариев в социальных сетях. 

В мае сельчане рассказали, что решение о строительстве мусоросортировочного комплекса около села было принято без учета мнения жителей, которые страдают от уже имеющегося мусорного полигона.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению жителей села Урвань Кабардино-Балкарии о нарушении природоохранного законодательства, сообщил сегодня Информцентр Следкома России в своем Telegram-канале.

"В СМИ и социальной сети размещено видеообращение от жителей села Урвань Кабардино-Балкарской Республики о нарушении природоохранного законодательства. Вблизи населенного пункта расположена масштабная свалка бытовых отходов, из-за чего граждане задыхаются от едкого запаха. Также на расстоянии менее двух километров от домовладений без согласования с населением планируется возведение мусороперерабатывающего завода, вокруг поселения произрастают капельные сады, от которых исходят токсичные испарения. Обращения граждан в администрацию результатов не принесли", - говорится в сообщении.

Ведомство сообщило, что в управлении Следкома по Кабардино-Балкарии в связи с жалобами жителей села Урвань проводится процессуальная проверка. Глава Следкома России поручил руководителю следственного управления Следкома России по Кабардино-Балкарии "возбудить уголовное дело и доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах". Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - указано в сообщении.

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Примечание:

"Стихийная свалка в русле реки возмутила жителей Чегемского района", "Отчет МВД о вскрытии аферы с вывозом мусора вызвал иронию у жителей Кабардино-Балкарии", "Активист Хацуков выписан из больницы в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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