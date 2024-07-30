Мать Кевина Лика заявила об исчезновении сына из колонии

30 июля 2024, 17:11

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Администрация колонии в Архангельской области не смогла передать посылку осужденному за госизмену жителю Адыгеи Кевину Лику, так как он выбыл из колонии, сообщила его мать.

Как писал "Кавказский узел", 2 июля стало известно, что осужденный за госизмену 19-летний Кевин Лик из Адыгеи прибыл для отбывания наказания в колонию в Архангельской области. После этапирования он был помещен в медсанчасть. Псоле этого он заявил, что после того, как он пожаловался на лишение связи с внешним миром, ему в колонии стали поступать угрозы физическим насилием.

Мать 19-летнего Кевина Лика, осужденного по обвинению в госизмене, Виктория Лик, сообщила "Кавказскому узлу" что ее сына нет в колонии, где он отбывал свой срок. Сегодня ей пришло извещение от сервиса по доставке продуктов в учреждения ФСИН в Архангельской области о том, что заказанная ею 27 июля по интернету посылка не выдана, так как "нет такого осужденного в колонии".

Виктория Лик отметила, что перед этим у Кевина Лика не было никаких конфликтов в колонии. "Он был спокоен и весел, когда мы общались", - заявила она.

"Кавказский узел" также писал, что 29 июля адвокат сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал (Центр защиты прав человека "Мемориал" признан иностранным агентом)" Олега Орлова (Орлов Олег Петрович признан иностранным агентом)* не смог встретиться с подзащитным в СИЗО в Сызрани. Сотрудники сообщили, что Орлов убыл.

Напомним, в начале июня Кевина Лика этапировали из СИЗО Краснодара в Архангельскую область, его родственники и правозащитники пожаловались, что с ним была утеряна связь, а местонахождение – неизвестно.

Лик был приговорен 28 декабря 2023 года к четырем годам заключения за госизмену. По версии силовиков, он совершил ее, будучи еще 17-летним школьником. 3 апреля апелляционная инстанция изменила приговор Лику, исключив из приговора срок ограничения свободы, оставив в силе наказание в четыре года лишения свободы.

По версии следствия, Кевин Лик оказывал Германии помощь в деятельности, направленной против безопасности России. Следствие считает, что, будучи школьником, он наблюдал за местной воинской частью и фотографировал места ее дислокации.

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