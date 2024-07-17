Кевин Лик пожаловался на угрозы в колонии

17 июля 2024, 07:32

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Осужденный за госизмену 18-летний Кевин Лик из Адыгеи заявил, что после того, как он пожаловался на лишение связи с внешним миром, ему в колонии стали поступать угрозы физическим насилием.

Как информировал "Кавказский узел", 2 июля стало известно, что осужденный за госизмену 18-летний Кевин Лик из Адыгеи прибыл для отбывания наказания в колонию в Архангельской области. После этапирования он был помещен в медсанчасть.

По словам Кевина Лика, после того, как он пожаловался на лишение связи с внешним миром в колонии №14 Горка-Муравьевская, ему стали угрожать физическим насилием. На юношу оказывается административное давление, сообщила 16 июля его группа поддержки в телеграм-канале "История Кевина Лика".

Лик писал письма матери и своей знакомой, однако от него не было получено ни одного письма, поскольку их удерживают на цензуре. Отдел безопасности колонии должен был внести номера в телефонную карту для звонков матери, адвокату и подруге семьи, но от Кевина Лика отделом не получено на это заявление. Процессы проверок затягиваются на недели, хотя колония заполнена заключёнными меньше чем на треть, сказано в сообщении.

Позже в телеграм-канале опубликовано еще одно сообщение, в котором сказано, что сотрудники колонии отдали Кевину Лику телефонную карту и что он смог позвонить матери. Также ему передали письма, с Кевином Ликом смог встретиться адвокат.

Напомним, в начале июня Кевина Лика этапировали из СИЗО Краснодара в Архангельскую область, его родственники и правозащитники пожаловались, что с ним была утеряна связь, а местонахождение – неизвестно.

Лик был приговорен 28 декабря 2023 года к четырем годам заключения за госизмену. По версии силовиков, он совершил ее, будучи еще 17-летним школьником. 3 апреля апелляционная инстанция изменила приговор Лику, исключив из приговора срок ограничения свободы, оставив в силе наказание в четыре года лишения свободы.

По версии следствия, Кевин Лик оказывал Германии помощь в деятельности, направленной против безопасности России. Следствие считает, что, будучи школьником, он наблюдал за местной воинской частью и фотографировал места ее дислокации.

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