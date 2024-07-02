Кевин Лик. Фото: https://memopzk.org/figurant/lik-kevin-viktorovich/ признан инагентом

02 июля 2024, 10:14

Адвокат добился встречи с Кевином Ликом в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат встретился с осужденным по делу о госизмене юношей из Майкопа Кевином Ликом в колонии в Архангельской области. После этапирования Лик находится в медсанчасти, сообщила его группа поддержки.

Как информировал "Кавказский узел", в начале июня юношу из Майкопа Кевина Лика этапировали из СИЗО Краснодара в Архангельскую область, его родственники и правозащитники пожаловались, что с ним была утеряна связь, а местонахождение – неизвестно. 20 июня юноша был найден в СИЗО Ярославля. Кевин Лик после приговора по делу о госизмене не будет отправлен в немецкую тюрьму как гражданин ФРГ, поскольку для российских силовиков имеет значение лишь его российское гражданство, отметили 23 июня опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

28 декабря 2023 года суд приговорил 18-летнего жителя Майкопа Кевина Лика к четырем годам заключения, признав его виновным в госизмене, которую по версии силовиков, он совершил, будучи еще 17-летним школьником. 3 апреля апелляционная инстанция изменила приговор Лику, исключив из приговора срок ограничения свободы, оставив в силе наказание в четыре года лишения свободы.

1 июля адвокату удалось встретиться с Кевином Ликом. С 27 июня Лик находится на карантине в колонии, его самочувствие удовлетворительное – он похудел, но достаточно бодр, сообщила 1 июля группа поддержки Кевина Лика в телеграм-канале "История Кевина Лика".

В следующий раз адвокат планирует посетить Кевина Лика через две недели. Этапирование юноши завершилось, он будет отбывать наказание в исправительной колонии № 14 "Горка-Муравьевская" по Архангельской области, сказано в сообщении.

Напомним, по версии следствия, Кевин Лик оказывал Германии помощь в деятельности, направленной против безопасности России. Следствие считает, что, будучи школьником, Лик наблюдал за местной воинской частью и фотографировал места ее дислокации до 8 февраля 2023 года. 18 лет Кевину Лику исполнилось весной 2023 года.

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Автор: "Кавказский узел"

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