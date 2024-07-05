Вынесен второй заочный приговор ставропольцу Мамедову

05 июля 2024, 04:51

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Военный суд в Москве признал уроженца Ставрополя Дениса Мамедова виновным в содействии терроризму, приговорив его к 16 годам заключения и денежному штрафу.

Как писал "Кавказский узел", уроженцы Ставрополя Денис и Мария Мамедовы, покинувшие Россию, были обвинены в распространении фейков об армии и объявлены в розыск. В апреле Денис Мамедов был признан виновным и приговорен заочно к восьми с половиной годам колонии, дело его супруги по аналогичному обвинению рассматривается отдельно. Также против Мамедовых возбудили дела о содействии терроризма, по этому обвинению Марию Мамедову 27 июня заочно приговорили к 14 годам заключения.

После начала мобилизации Марию, работавшую тогда специалистом по кадрам в региональном центре судэкспертизы Минюста, попросили организовать сбор средств для военных. Она отказалась это делать и заявила, что не поддерживает военную операцию на Украине. На девушку начали оказывать давление на работе, в октябре 2022 года они с мужем приняли решение уехать из России в США. После отъезда супруги активно публиковали в своих соцсетях пацифистские материалы.

2-й Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор бывшему сотруднику Минюста из Ставрополя Денису Мамедову, назначив ему 16 лет лишения свободы заочно по делу о содействии террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК России).

Согласно приговору, Мамедов должен провести первые три года в тюрьме, а остальную часть срока - в колонии строгого режима. Также приговор предусматривает штраф в 400 тысяч рублей, сообщила со ссылкой на адвоката “Медиазона”*.

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