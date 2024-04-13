Денис Мамедов осужден заочно

13 апреля 2024, 03:42

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Уроженец Ставрополя Денис Мамедов признан виновным в распространении фейков об армии и приговорен заочно к восьми с половиной годам колонии. Приговор вынесен заочно, так как Мамедов уехал в США с супругой, чье дело по аналогичному обвинению рассматривается отдельно.

Как писал "Кавказский узел", уроженцы Ставрополя Денис и Мария Мамедовы были объявлены в розыск. По данным "Медиазоны"*, после начала мобилизации Марию, работавшую тогда специалистом по кадрам в региональном центре судэкспертизы Минюста, попросили организовать сбор средств для военных. Она отказалась это делать и заявила, что не поддерживает военную операцию на Украине. На девушку начали оказывать давление на работе, и в октябре 2022 года они с мужем приняли решение уехать из России. Мамедовы обвиняются в распространении фейков об армии. 30 января дело Мамедовых дошло до суда.

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Дениса Мамедова к восьми с половиной годам колонии, признав его виновным в распространении фейков про армию по мотиву политической ненависти (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ). Мамедову также запрещено четыре года администрировать сайты в интернете. , пишет 12 апреля "ОВД-Инфо"*.

По данным издания, поводом для возбуждения уголовного дела стала рассылка Мамедовыми писем пацифистского содержания. Дело Марии Мамедовой рассматривается отдельно.

На сайте судов общей юрисдикции города Москвы говорится, что дело Дениса Мамедова поступило на рассмотрение Басманного районного суда в конце января, приговор был вынесен 12 апреля. Текст решения суда готовится к публикации.

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